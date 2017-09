Osmo Soininvaara puuttuu Helsingin asuntorakentamiseen – näpäytti Juha Sipilää

Helsingin kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara (vihr.) näpäyttää pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitusta sen kaupunkipolitiikasta ja näkemykseen kaupungistumisesta.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkoisessa kokouksessaan Helsingin uutta strategiaa. Sen mukaan Helsinki tavoittelee vuosittain ensin 6000 uuden asunnon rakentamista vuosina 2017 ja 2018 sekä sen jälkeen 7000 asunnon rakentamista vuosina 2019–2021.

Soininvaaran mukaan tavoite on ”kovin varovainen” ja hän huomauttaa, että Helsinki on reagoinut asuntojen muuttuneeseen kysyntään heikosti.

–Hyväksyn, että näissä oloissa kaupunki lisää asuntotuotantoa niin varovaisesti kuin lisää, koska valtion suhtautuminen kaupungistumiseen on kovin torjuva, Soininvaara näpäyttää

Hän kuitenkin lisää, että Helsingin on varauduttava myös siihen, että vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeen Suomessa on hallitus, ”jonka suhtautuminen kaupungistumiseen on paljon suopeampaa”. Tällöin myös asuntotuotantoa voisi kiihdyttää, hän näkee.

Puheenvuorossaan Soininvaara myös toteaa, että strategiassa tehty linjaus, ettei kaupungin lainakanta asukasta saa kasvaa, on ongelmallinen.

–En halua olla siirtämässä laskuja tuleville sukupolvilla, mutta velkaantuminen ei ole mitenkään vastuutonta, jos tuottava omaisuus nousee yhtä paljon. Kun me kaavoitamme kaupungin omistamaa maata asuntotuotantoon, joudumme investoimaan merkittävästi infrastruktuuriin ja tonttien rakennuskelpoisuuteen, mutta vastaavasti maaomaisuutemme arvo nousee, Soininvaara sanoo.