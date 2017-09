Atte Kaleva: Ylikomisarion twiitit asiattomia – Väärä viesti viranomaisten suhtautumisesta jihadismiin

Helsingin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva (kok.) pitää julkisuudessa esillä olleita yksittäisten poliisien Twitter-kannanottoja valitettavina ja harkitsemattomina. Kalevan mielestä ”epäasialliset tviitit eivät ole omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta poliisiin”.

Sosiaalisessa mediassa aktiiviset ylikomisariot Jari Taponen ja Jussi Huhtela ovat saaneet kritiikkiä maahanmuuttoon liittyvistä twiiteistään. Suurin nettikohu nousi Taposen virkatilin twiittauksista, jotka koskivat turvapaikanhakijoiden koulunkäyntiä. Taponen linjasi, että aikuisten turvapaikanhakijoiden koulunkäyntiä tulisi tukea, ja tokaisi myöhemmin, että ”hyvää oppi tekee terroristillekin”. Ennen tätä Twitter-keskustelu oli kääntynyt Turun puukotusepäiltyyn, joka oli opiskellut turkulaisessa peruskoulussa.

Jihadismin tutkijanakin tunnettu Atte Kaleva korostaa virkamiesten oikeutta sananvapauteen – silloin kun nämä toimivat yksityishenkilöinä ja yksityistileiltään.

– Ongelmalliseksi asia muuttuu silloin, kun ns. virkatililtä ryhdytään jakamaan poliittista sisältöä tai sellaisia kannanottoja, joissa kiistattomiin turvallisuusuhkiin ja jopa toteutuneisiin iskuihin ei suhtauduta vakavasti, Kaleva kirjoittaa julkisessa Facebook-kannanotossaan.

Kaleva kertoo Uudelle Suomelle, että hän ei viittaa pelkästään Taposen twiittiin turvapaikanhakijoiden koulunkäynnistä. Ylikomisario Taponen twiittailee aktiivisesti ääri-islamistiseen terrorismiin ja radikalisoitumiseen liittyen, ja Kaleva on aiemminkin kiinnittänyt huomiota tämän viesteihin. Taponen on korostanut Twitter-tilillään näkökantaa ja artikkeleita, joiden mukaan islam uskontona ei välttämättä ole keskeinen tekijä radikalisoitumisprosessissa tai terrorismissa, ja on todennut muun muassa, että ”jihadismi on käsitteenä demonisoitu ns. länsimaisessa keskustelussa”.

Kaleva ei ymmärrä lausuntoa.

– Kyllähän nämä jihadistit itse demonisoivat itsensä omalla toiminnallaan. Sellaiset kannanotot, jotka viittaavat siihen suuntaan, että viranomaiset eivät jotenkin ottaisi vakavasti tätä järkyttävää ongelmaa, mikä jihadistinen terrorismi ja ääri-islamistinen ajattelu ovat, rapauttavat luottamusta viranomaisen kykyyn toimia oikein. Ja se on nyt tällaisessa tilanteessa, etenkin Turun iskun jälkeen, hyvin valitettavaa, Kaleva sanoo Uudelle Suomelle.

– Eihän poliisilta odottaisi tällaista kielenkäyttöä virkatilillä.

Uusi Suomi kertoi tällä viikolla, että kaksikon esimiehet Helsingin poliisilaitokselta ja Poliisiammattikorkeakoulusta ovat puhuneet alaistensa kanssa selkkauksesta. Helsingin poliisipäällikkö Lasse Aapio kertoi, että poliisin some-linjauksia käydään uudestaan läpi ja esimerkiksi artikkelinjakamiskäytäntöjä mietitään. Ylikomisario Jussi Huhtela sai kansanedustaja Mikko Kärnältä (kesk.) palautetta poliittisen kannanoton jakamisesta ja tukemisesta.

Atte Kaleva pitää tervetulleena poliisipäällikkö Aapion kommenttia poliisin some-linjausten tarkentamisesta. Kalevan mukaan itse linjausta ei kuitenkaan tarvitse muuttaa, vain käytäntöjä.

– Meillä on olemassa aivan hyvät ohjeet siihen, miten virkamiehet toimivat julkisuudessa.

Kaleva katsoo, että asia ei poliisivirkamiesten esimiesten kommenttien jälkeen tarvitse varsinaista jatkokäsittelyä. Hän aikoo ottaa asian puheeksi poliisineuvottelukunnassa myöhemmin syksyllä, mutta sitä ei hänen mukaansa ole syytä käsitellä sen laajemmin eikä myöskään ”nostaa tikunnokkaan näitä henkilöitä”. Virheitä sattuu virkamiehillekin, Kaleva sanoo. Myös ylikomisarioiden esimiehet tukivat alaisiaan Uuden Suomen haastattelussa.

Kaleva on peräänkuuluttanut suorempaa julkista keskustelua islaminuskon roolista terrorismissa. Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä hyvin sen, että virkamiehellä on nykyisessä polarisoituneessa keskusteluilmapiirissä intressi osallistua keskusteluun ”hillitsevänä tahona”, kuten Taponen on tehnyt. Taposen twiittailussa alkoi Kalevan mukaan kuitenkin olla ”selkeä tendenssi”, joka ei hänen näkemyksensä mukaan virkamiehelle sopinut.

– Siinä ehkä vähän mentiin sen rajan yli, että ei voitu puhua yksittäisestä ylilyönnistä, vaan se oli jatkuvaa, Kaleva sanoo.

– Joskus tuntuu siltä, että tätä rasistista rajat kiinni -diskurssia torjutaan niin pontevasti, että siinä oikeastaan jäävät jo faktatkin taka-alalle, hän jatkaa.

Alla Atte Kalevan Facebook-kannanotto asiaan.

