Lontoon poliisi: Pysykää poissa Parsons Greeniltä

Suur-Lontoon poliisi kehottaa ihmisiä pysymään poissa Parsons Greenin metroaseman alueelta. Metrossa on tapahtunut räjähdys ja usean ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Räjähdyksen ei toistaiseksi kuitenkaan tiedetä surmanneen ketään.

Poliisi hälytettiin tapahtumapaikalle kello 10.20 Suomen aikaa. Lontoon palokunta puolestaan kertoo, että paikalla on kaikkiaan 50 palomiestä sekä useita pelastusajoneuvoja.

Silminnäkijä kertoo brittilehti Telegraphille räjähdyksen tapahtuneen ämpärissä, josta tuli ulos johtoja. Lue lisää: Lontoon metrossa räjähdys – tämä kuva palavasta Lidlin kassista leviää

Officers attended with @BTP along with @LondonFire & @Ldn_Ambulance We would advise people to avoid the area. More info as we get it

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 15, 2017