Ylikomisario oudoksuu Atte Kalevan ulostuloa: ”On vaarallista korostaa liikaa islaminuskon roolia terrorismissa”

Ylikomisario Jari Taponen ihmettelee Helsingin poliisin neuvottelukunnan puheenjohtajan Atte Kalevan (kok.) ulostuloa, jossa hän tyrmäsi Taposen ja toisen ylikomisarion kohua herättäneet twiitit.

Kaupunginvaltuutettu Kaleva piti twiittejä valitettavina ja harkitsemattomina. Kalevan mielestä ”epäasialliset tviitit eivät ole omiaan lisäämään kansalaisten luottamusta poliisiin”. Sosiaalisessa mediassa aktiiviset ylikomisariot Jari Taponen ja Jussi Huhtela ovat saaneet kritiikkiä maahanmuuttoon liittyvistä twiiteistään. Suurin nettikohu nousi Taposen puolustettua turvapaikanhakijoiden koulunkäyntiä virkatilillään.

Kaleva tuomitsi sekä Taposen että Huhtelan twiitit Facebook-kannanotossaan, mutta Uuden Suomen haastattelussa hän nosti erityisesti esiin Helsingin poliisin ennalta estävää yksikköä johtavan Taposen some-käytöksen. Kaleva kertoo aiemminkin kiinnittäneensä huomiota Taposen twiitteihin, jotka käsittelevät usein ääri-islamistista terrorismia ja radikalisoitumista. Taponen on korostanut näkökantaa ja artikkeleita, joiden mukaan islam uskontona ei välttämättä ole keskeinen tekijä radikalisoitumisprosessissa tai terrorismissa, ja on todennut muun muassa, että ”jihadismi on käsitteenä demonisoitu ns. länsimaisessa keskustelussa”.

Kalevan mielestä tällainen kielenkäyttö ei sovi poliisin virkatilille. Jihadismin tutkijanakin tunnettu Kaleva on peräänkuuluttanut suorempaa julkista keskustelua siitä, että islaminuskolla on roolinsa terrorismissa ja kritisoinut ”islamin valkopesua”. Aiemmin hän on sanonut, että ”islam on militantti ja suvaitsematon uskonto”.

– Kyllähän nämä jihadistit itse demonisoivat itsensä omalla toiminnallaan. Sellaiset kannanotot, jotka viittaavat siihen suuntaan, että viranomaiset eivät jotenkin ottaisi vakavasti tätä järkyttävää ongelmaa, mikä jihadistinen terrorismi ja ääri-islamistinen ajattelu ovat, rapauttavat luottamusta viranomaisen kykyyn toimia oikein. Ja se on nyt tällaisessa tilanteessa, etenkin Turun iskun jälkeen, hyvin valitettavaa, Kaleva sanoi Uudelle Suomelle.

Kaleva aikoo ottaa asian puheeksi poliisineuvottelukunnassa myöhemmin syksyllä, mutta sitä ei hänen mukaansa ole syytä käsitellä sen laajemmin eikä myöskään ”nostaa tikunnokkaan näitä henkilöitä”, jotka ovat jo keskustelleet asiasta esimiestensä kanssa. Hän totesi, että virkamiehillekin sattuu virheitä.

Eri mieltä tarpeellisesta puhetavasta

Taponen pitää outona, että Kaleva käsittelee asiaa julkisuuden kautta ja on viemässä asiaa neuvottelukuntaan kuulematta häntä lainkaan.

–Hän ei ole puhunut minun kanssani asiasta ollenkaan, Taponen sanoo Uudelle Suomelle.

Taponen ei myöskään niele väitettä siitä, että hän ei ottaisi ongelmaa vakavasti.

–Mitkä ovat ne iskut ja turvallisuusuhat, joihin en ole suhtautunut vakavasti? Asiahan on juuri päinvastoin.

Taponen on Kalevan kanssa eri mieltä tavasta, jolla ääri-islamistisesta terrorismista tulisi puhua. Hänen mielestään uskonnon roolin liiallinen korostaminen radikalisoitumisprosessissa on vaarallista ja Kalevan vaatima suora puhe islaminuskon roolista terrorismissa johtaa helposti turhaan yksinkertaistamiseen ja jopa populistiseen ajatteluun sekä leimojen lyömiseen.

– Tällöin alamme helposti käyttäytyä sillä tavalla, että uskonto on tässä perisyynä ja se mahdollistaa kaikkien muslimien demonisoinnin ja yhteiskunnan toimenpiteet heitä vastaan. Minusta tässä asiassa pitäisi olla hirmu sensitiivinen ja ottaa huomioon kaikki väkivaltaisen radikalisoitumisen juurisyyt. Pitäisi välttää turhien pelkojen synnyttämistä huonosti argumentoitujen puheiden perusteella.

Taponen viittaa tutkimuksiin, jotka osoittavat, että radikalisoituneet iskuntekijät tai vierastaistelijat eivät ole yleensä olleet ideologisesti kovin oppineita, vaan väkivaltaisen radikalisoitumisen taustalta on löytynyt pikemminkin vääryyden ja epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, mikä on johtanut turhautumiseen. Taposen mukaan myös uskonnolla on vaikutuksena, mutta se on vain yksi palanen, eikä välttämättä tärkein tekijä.

Kysymys uskontoyhteydestä on vaikea

Viime ja tänä vuonna aiheesta on julkaistu eurooppalaisia tutkimuksia, joissa on muun muassa haastateltu taistelualueelle lähteneitä ja sieltä palanneita. Suomessa aiheesta on kirjoittanut ainakin terrorismintutkija Leena Malkki, jonka mukaan kysymys uskonnon ja terrorismin yhteydestä on monimutkainen ja jakaa tutkijoita. Malkinkin mukaan kuitenkin ”on aivan liian yksinkertaista väittää, että terrorismi johtuisi nimenomaan uskonnosta”.

–Jos puhutaan vain uskonnosta selittävänä tekijänä, lähdemme harhapolulle. Jos ennaltaehkäisyssä keskitytään vääriin asioihin, eikä tunnisteta todellisia väkivaltaan johtaneita syitä, myös ne keinot torjua väkivaltaista radikalisoitumista ovat todennäköisesti vääriä, Taponen sanoo.

Taponen huomauttaa, että myös radikalisoitumisen käsite on moniulotteinen, kun puhutaan terrorismin torjumisesta. Hänen mukaansa yhtä terrori-iskun tehnyttä kohden on miljoonia radikalisoituneita, jotka eivät tee iskua. Radikaali ei käsitteenä ole välttämättä negatiivinen. Hänen mielestään myös jihadismista puhuttaessa vedetään mutkia suoriksi, sillä kantasana jihad on merkitykseltään laaja.

–Jihadissa on neljä tasoa. Pääasiassa jihad tarkoittaa yksilön sisäistä kilvoittelua paheita vastaan Allahin vuoksi. Lisäksi siihen kuuluu kamppailu omaisuuden, totuuden ja oikeuden tähden. Pienin osa jihadia on puolustussota eli aseellinen kamppailu.

