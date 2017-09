SAK:n Eloranta saatavuusharkinnasta: ”Tutustukaa Ruotsiin – lisännyt rikollisuutta ja työlupien kaupittelua”

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta katsoo, ettei työvoiman saatavuusharkinnasta tule luopua. Elorannan mukaan saatavuusharkinnan poista on Ruotsissa tuonut mukanaan lieveilmiöitä.

–Nykytilanteessa, jossa työttömyys on edelleen korkealla tasolla, maahanmuuton merkittävä lisääminen tarkoittaisi ulkomaisten työntekijöiden hyväksikäytön lisääntymistä ja palkkojen polkemista, Eloranta toteaa SAK:n blogissa

Saatavuusharkinnalla tarkoitetaan sitä, että jos avoimeen työpaikkaan on hakeutumassa ulkomaalainen EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta, TE-toimistot selvittävät, olisiko tehtävään löydettävissä osaaja eurooppalaisilta työmarkkinoilta.

Joukko kansanedustajia on Anna Kontulan (vas.) johdolla valmistellut lakialoitteen saatavuusharkinnasta luopumiseksi. Aloitteen on allekirjoittanut Juhana Vartiainen (kok.), Veronica Rehn-Kivi (r.), Emma Kari (vihr.) ja Tytti Tuppurainen (sd.).

Elorannan mukaan keskustelua on käyty löysin heitoin ja hän kehottaa kansanedustajia tutustumaan Ruotsin tilanteeseen.

–Saatavuusharkinnasta luopumista ajavien kannattaa tutustua Ruotsin tilanteeseen, jossa saatavuusharkinnasta on luovuttu. Muutos on tuonut mukanaan vakavia lieveilmiöitä kuten rikollisuutta ja työlupien kaupittelua. Ulkomaisia työntekijöitä on tullut matalapalkka-aloille, joissa jo valmiiksi on työvoiman ylitarjontaa, ei työvoimapulasta kärsiville aloille, kuten oli tarkoitus.

–Nyt olisi syytä laittaa jäitä hattuun ja käydä rakentavaa keskustelua siitä, millä konkreettisilla keinoilla voimme parantaa työllisyyttä, estää harmaan talouden rehottamista ja työntekijöiden hyväksikäyttöä sekä parantaa ulkomaisten työntekijöiden oikeusturvaa.

Perjantaina myös perussuomalaisten eduskuntaryhmä julkaisi kannanoton, jossa kansanedustajat toteavat, ettei tarveharkinnan poistolle ole perusteita.