Hollanti otti kansalaisuuden pois 4 jihadistilta – Tutkija: Suomenkin harkittava vakavasti

Suomessa tulisi vakavasti pohtia kansalaisuuden perumista terroristiseen toimintaan osallistuneilta taistelijoilta, katsoo jihadismia tutkinut sotatieteiden tohtori Antti Paronen.

–En näkisi mitenkään poissuljettavana, että Suomi lähtisi tällaisen harkinnan tielle tai että tällaisia keinoja jopa otettaisiin käyttöön sellaisten ihmisten suhteen, joita selvästi pidetään turvallisuusuhkina ja joiden varmasti tiedetään olevan Isisin tai muun terroristisen järjestön riveissä, Paronen sanoo Uudelle Suomelle.

–Tämä on yksi vaihtoehto. Emme me nyt niin hirveästi erilaisia arvoja kannateta esimerkiksi hollantilaisten kanssa.

Paronen kertoo henkilökohtaisena kantanaan, että muutamilta suomalaisilta, jotka ovat osallistuneet Isisin toimintaan, levittäneet propagandaa ja osallistuneet Isisin toimintaan Lähi-idässä voitaisiin ottaa pois Suomen kansalaisuus.

–Meidän pitää seurata, miten Pohjoismaissa tällaiset ennakkotapaukset kehittyvät pitäen samalla mielessä, että yksi keskeinen eurooppalainen kumppani Hollanti on lähtenyt tälle tielle ja antaa meille ennakkotapauksen.

Paronen nosti asian keskusteluun Twitterissä viitaten Hollannissa tällä viikolla tehtyyn päätökseen. Hollannin oikeus- ja turvallisuusministeri Stef Blok päätti perua maan kansalaisuuden neljältä jihadistitaistelijalta. Kyse on ensimmäisestä kerrasta maan historiassa, kun Hollannin kansalaisuus riistetään henkilöltä. Taustalla on maaliskuussa voimaan astunut uusi laki.

Hollannin mediassa on korostettu, että Yhdistynyt kuningaskunta on aiemmin perunut yli 150 rikolliselta ja terroristiepäillyltä.

Paronen huomauttaa, että koska Hollanti on Schengen-maa, päätös rajoittaa näiden henkilöiden pääsyä Eurooppaan laajemmin.

–Olettaen tietysti, että he käyttävät näitä matkustusasiakirjoja, lisää Paronen.

Suomessa kansalaisuuden voi nykyisen lain mukaan menettää, jos kansalaisuutta on anottu väärien tietojen perusteella tai jos kansalaisuus on myönnetty isän perusteella ja isyys myöhemmin kumotaan. Lisäksi kaksoiskansalainen voi menettää Suomen kansalaisuuden, jos hänellä ei 22-vuotiaana ole riittäviä yhteyksiä Suomeen. Lisäksi kansalaisuudesta voi vapautua hakemuksesta. Suomen kansalaisuutta ei kuitenkaan voi menettää, jos se johtaa kansalaisuudettomuuteen.

–Ihminen jolla ei ole minkään maan kansalaisuutta on eräänlainen henkipatto kansainvälisessä järjestelmässä, Paronen myöntää.

Hän pohtii, että Suomen kohta 100-vuotisessa historiassa ketään ei olisi tuomittu menettämään kansalaisuuttaan. Sen sijaan suomalainen saattoi vuoteen 1969 saakka menettää kansalaisluottamuksen, mikä rajoitti ennen kaikkea poliittisia oikeuksia.

Sotatieteiden tohtori huomauttaa, että Hollannin tapa suhtautua terrorismiin on hyvin toisenlainen kuin esimerkiksi Suomen.

–Hollanti on jo hyvän aikaa antanut ulos esimerkiksi luetteloita siitä, keitä se epäilee terroristisista yhteyksistä ja keiden pääsyä pankkitileille ja muihin varoihin on estetty. Hollanti on siis ollut verraten avoin siinä, keitä se tarkastelee terroristisista yhteyksistä. Tämä päätös tietyllä tavalla jatkaa sitä linjaa, Paronen sanoo.