Kansanedustaja: ”Tilanne on omituinen – eduskunta päätti että se ei noudata oikeuden tuomiota”

Vihreä kansanedustaja Jyrki Kasvi pohtii blogissaan eduskunnan vierailijalistojen dilemmaa.

Eduskunta kieltäytyi aiemmin luovuttamasta eduskunnan vierailijalistoja toimittajille. Kun korkein hallinto-oikeus sitten linjasi, että eduskunnan vierailijalistat ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa ja julkisia, eduskunta alkoi tuhota vierailijalistat päivittäin. Edes saman päivän vierailijalistoja ei ole niitä kysyneille annettu, Kasvi huomioi.

– Tilanne on kieltämättä omituinen. Käytännössä eduskunta on päättänyt, että se ei aio noudattaa korkeimman hallinto-oikeuden tuomiota. Nimenomaan eduskunnan ei luulisi toiminnallaan rapauttavan säätämiensä lakien perusteella päätöksiä tekevän oikeuslaitoksen legitimiteettiä, Kasvi kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kasvin mukaan vieraslistoilla on väliä, sillä esimerkiksi vaalirahoituskohun selvittelyssä tapaamisten osallistujaluetteloilla oli oma roolinsa. Jos kansalaiset eivät saa tietää, keitä kansanedustajat tapaavat, äänestäjien on hankala arvioida kansanedustajien toimintaa.

– Silti tässäkin asiassa on vähintään ne kaksi puolta, jotka on hyvä muistaa, kun eduskunnan vierailijalistat todennäköisesti jonain päivänä avataan, hän toteaa.

Tämä asian toinen puoli on se, että kaikki kansanedustajien vieraat eivät ole lobbareita, vaan joukossa on myös yksityishenkilöitä. Kaikki heistä eivät halua – ymmärrettävästi – että heidän tapaamisensa poliitikon kanssa on julkista tietoa.

– Kansanedustajilla käy myös sellaisia vieraita, joiden omalle tai läheisten turvallisuudelle, maineelle tai oikeudenkäynnille tapaamisen leviäminen julkisuuteen voi olla todellinen tai kuviteltu riski. Tällaisia vieraita voivat olla esimerkiksi itsensä viranomaisten tai vakuutusyhtiöiden kaltoin kohtelemiksi kokemat henkilöt. Tai turvapaikan Suomesta saaneet henkilöt, joiden läheisiä lähtömaan viranomaiset vainoavat. Tai mielenterveyskuntoutujat. Tai lastensa huoltajuudesta oikeudessa riitelevät. Tai narsistin uhrit. Tai lastensuojelun ”asiakkaat”. Tai seksityöläiset. Tai julkishallinnon työntekijät, jotka kertovat työnsä epäkohdista, Kasvi listaa.

– Esimerkit eivät ole kuvitteellisia; Kaikki eivät toki ole osuneet omalle kohdalle, mutta kaikista olen vähintään kuullut.

Kasvin mukaan yksi ratkaisu tilanteen voisi olla esillä ollut lobbarirekisteri, johon lobbarin olisi ilmoittauduttava, jos hän haluaa työn puolesta tavata kansanedustajia. Hän itse aikoo ryhtyä toimenpiteisiin omalta osaltaan: hän alkaa raportoida lobbaritapaamisistaan Twitter-tilillään sekä puolivuosittain yhteenvetona sivuillaan.

