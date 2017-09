Aamulehti ei enää kutsu eduskunnan puhemiestä puhemieheksi – näin tasa-arvotekoa kommentoi puhemies Maria Lohela

Sanomalehti Aamulehti ilmoitti viikonloppuna, että se ei enää käytä eduskunnan puhemiehestä perinteistä puhemies-termiä, vaan siirtyy ilmaukseen eduskunnan puheenjohtaja. Eduskunnan nykyinen puhemies Maria Lohela ei vastusta mutta ei myöskään vahvasti tue Aamulehden linjausta.

Aamulehden pääkirjoituksen mukaan lehti pyrkii uudistamaan kielenkäytössään muun muassa ammattinimikkeitä aiempaa tasa-arvoisemmiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa mies-loppuisten nimikkeiden korvaamista neutraalimmin termein. Esimerkiksi lautamies on jatkossa maallikkotuomari ja palomies pelastaja.

- Eduskunnan puhemies tai -nainen on tästä eteenpäin Aamulehden kielenkäytössä puheenjohtaja. Se kuvastaa hyvin myös työn luonnetta. Arvotehtävän saanut johtaa eduskunnassa puhetta, ei niinkään puhu toisten puolesta, lehti perustelee.

Uusi Suomi ei heti tavoittanut puhemies Lohelaa kommentoimaan asiaa, mutta hän on ottanut siihen kantaa julkisessa Facebook-päivityksessään. Lohela huomauttaa, että perustuslaki ja eduskunnan työjärjestys tuntevat eduskunnan puhetta johtavana henkilönä vain puhemiehen ja varapuhemiehet, ”mutta eiväthän ne tietenkään sulje pois toisenlaisia mielipiteitä”.

– Minulla ei ole suuria intohimoja asiaan, enkä ole pitänyt pahana puhemiehen titteliä. Sehän se nimenomaan on, vain titteli, toki perinteikäs sellainen, Lohela kirjoittaa.

Lohela toteaa, että hän ei pidä ”ongelmana sitä, että Aamulehti tekee tällaisen laajemman linjauksen sukupuolittumisen vähentämiseksi”. Eduskunnan toimintatapoihin sillä ei kuitenkaan ole vaikutusta.

– Täytyy luottaa myös siihen, että lehden lukijat tietävät mistä puhutaan, kun nimityksiä lähdetään muuttamaan vastoin yleisempää käytäntöä. Minulle sopii sekin, että puhemiehestä puhutaan puheenjohtajana, kunhan käytäntö pysyy samana myös sitten, kun tehtävää hoitaa taas seuraavan kerran mies.

Lohela arvelee, että ”ennen pitkää aika tekee tässäkin tehtävänsä ja myös puhemiehen tittelin muuttaminen tulee ajankohtaiseksi”.

Asiaa ovat kommentoineet Demokraatin haastattelussa myös varapuhemiehet Mauri Pekkarinen ja Arto Satonen. Heistä Satonen suhtautuu kriittisemmin ajatukseen.

– Puhemies on perinteisesti käytössä ollut nimi ja se sopii jatkossakin. Meillä on nyt ja aiemmin ollut naispuhemiehiä eli siihen on totuttu, Satonen vastaa demarilehdelle.