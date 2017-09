Laura Huhtasaari 3 %:n gallupsuosiosta: En ole vielä edes ehdokas – Sauli Niinistö on väärässä rajatarkastuksista

Perussuomalaisten todennäköinen presidenttiehdokas Laura Huhtasaari ei myönnä pettyneensä yleisesti odotettua kehnompaan kannatukseensa tuoreessa presidentinvaaligallupissa. Huhtasaari painottaa Uudelle Suomelle, että hän ei ole vielä virallisesti edes puolueensa ehdokas.

Maahanmuuttovastaisen Huhtasaaren jonkinasteista menestystä presidentinvaaleissa on viime aikoina ehditty hehkuttaa mediassa jopa varmaksi ja esillä on ollut arvio jopa 20 prosentin kannatuksesta vaalien ensimmäisellä kieroksella. Helsingin Sanomien lauantaina julkistama mielipidekysely puhui ainakin toistaiseksi näitä arvioita vastaan, sillä Huhtasaaren kannatus jäi gallupissa vain kolmeen prosenttiin.

Gallup oli istuvan presidentin Sauli Niinistön totaalista ylivoimaa, sillä toiseksi suosituin ehdokas Pekka Haavisto (vihr.) oli Huhtasaaren edellä hänkin vaatimattomalla 13 prosentin kannatuksella, kun Niinistön lukema oli 68 prosenttia. Huhtasaaren kanssa kolmen prosentin kannatuksen jakoi Sdp:n Tuula Haatainen.

Laura Huhtasaari, onko tämä luku pettymys?

– No, enhän ole vielä virallinen ehdokaskaan, Huhtasaari vastaa Uudelle Suomelle.

– Kisa ei ole vielä alkanut, eikä perussuomalaiset ole vielä edes valinnut ehdokasta.

Huhtasaari viittaa siihen, että hän on vasta perussuomalaisten puoluehallituksen esitys puolueen presidenttiehdokkaaksi. Virallisesti valinnan sinetöi perussuomalaisten puoluevaltuusto myöhemmin tässä kuussa. Valintaa voi kuitenkin pitää käytännössä varmana.

Ette anna tälle gallupille hirveästi arvoa?

– En koskaan suhtaudu mihinkään gallupeihin välinpitämättömästi, mutta en ole vielä virallinen ehdokas ja tämä pitää suhteuttaa siihen.

Huhtasaaren mukaan presidentinvaalien asetelma on yksinkertainen: Sauli Niinistöllä on hyvin korkea kannatus ja muut ehdokkaat pääsevät haastamaan häntä vasta, kun yhteiset vaalikeskustelut syksyllä alkavat.

– Muut ehdokkaat haluavat tietysti sitten lähteä tekemään omaa kampanjaansa loppua myöten, kun tämä kisa varsinaisesti alkaa, Huhtasaari sanoo.

– Vaalithan ovat sellaiset, että ne käynnistyvät [kunnolla] vasta loppua kohden, siinä vaiheessa kun kisa on varsinaisesti käynnistetty ja alamme vaaliväittelyt, joihin myös istuva presidentti osallistuu. Eihän Huhtasaari ole vielä kisassa eivätkä vaalit vielä käynnissä. Sittenhän me nähdään, hän jatkaa.

Kuten kaikki muutkin suurten puolueiden ehdokkaat, Huhtasaari hävisi gallupsuosiossa Niinistölle myös oman puolueensa äänestäjien keskuudessa. Perussuomalaisten kannattajista häntä äänestäisi tällä hetkellä 37 prosenttia, kun Sauli Niinistö saisi äänen 44 prosentilta. Mitä ajatuksia tämä herättää?

– Sauli Niinistöllä on ollut hyvin asiallinen ulkopoliittinen linja. Itsekin olen monessa suhteessa – en tietenkään kaikessa – tyytyväinen siihen ulkopoliittiseen linjaan, se on minusta ollut asiallista. Nyt pitää päästä kertomaan, millaista ulkopolitiikkaa minä tekisin, mitä säilyttäisin siitä, mitä Niinistö on tehnyt, ja mitä ehkä tekisin toisin, Huhtasaari pohtii.

”En ainakaan ole sitä mieltä, että se, että meillä olisi rajatarkastukset, tarkoittaisi Suomen sulkeutumista”

– Niinistö on ollut jämpti ja asiallinen suhteissa Venäjään, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan ja pitänyt suhteita yllä. Siihen olen tyytyväinen ja jatkaisin sitä linjaa.

Mitkä asiat tekisit toisin?

– Siinä vaiheessa, kun päästään keskustelemaan asioista, eroja varmasti tulee monessakin asiassa.

– En ainakaan ole sitä mieltä, että se, että meillä olisi rajatarkastukset, tarkoittaisi Suomen sulkeutumista, Huhtasaari sanoo.

Presidentti Niinistö linjasi loppukesästä, että ”Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse”. Palaaminen rajatarkastuksiin länsirajalla ei estäisi turvapaikanhakijan maahanpääsyä, Niinistö sanoi äskettäin. Rajatarkastusten palauttamista oli esittänyt juuri Huhtasaari. Lue lisää: Presidentti Niinistö sanoo sen suoraan: ”Maahantulo ei ole päättymässä”

Huhtasaari huomauttaa, että The Times -sanomalehden saamien asiakirjojen mukaan Euroopan mahtivaltiot Saksa ja Ranska vaativat nyt vaivihkaa oikeutta keskeyttää Schengenin mukainen vapaa liikkuvuus vuosien ajaksi ja pitää rajatarkastukset voimassa pysyväisluonteisesti. Huhtasaari katsoo, että presidentti Niinistö piiloutuu sulkeutumisväitteen taakse.

Huhtasaari uskoo, että jos rajavalvontaa ei lisätä, edessä on automaattisesti muun valvonnan lisääntyminen – Suomen rajojen sisäpuolella.

– Jos meillä ei ole ulkorajat kunnossa, niin se tarkoittaa sitä, että rajat siirtyvät maan sisälle. Niin kuin Pariisissa on, että siellä on konepistoolimies metroasemalla. Ja täällä joudutaan turvatasoa nostamaan ja betoniporsaita pistämään. Kohta ehkä rupeaa tulemaan asuinalueillekin aitoja, hän pohtii.

Toisaalta juuri Niinistö puhui Suomessa ensimmäisten joukossa Schengenin toimimattomuudesta ja joidenkin turvapaikanhakijoiden ”pahoista aikeista”. Hidastaako teidän suosionne kasvua Niinistön vahva rooli turvallisuus- ja turvapaikanhakijakeskustelussa?

– En usko, että se on hidasteena. Mutta yleensä Suomessa istuva presidentti nauttii suurta kannatusta – ja kun [Niinistö] on pitänyt asiallista linjaa ja pääsi tapaamaan Trumpia ja muita maailman johtajia, niin kaikki tällaiset asiat nostavat sitä suosiota.

Myös keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen, joka hävisi oman puolueensa äänestäjien parissa Niinistölle suoranaisen rökälemäisesti, kehotti odottamaan vaaliväittelyistä.

– Muutoksia on odotettavissa sitten, kun ehdokkaiden keskinäiset keskustelut alkavat, Vanhanen sanoi Helsingin Sanomille lauantaina.

Keskustan äänestäjistä vain 12 prosenttia äänestäisi tällä hetkellä Vanhasta, kun peräti 81 prosenttia antaisi äänensä Niinistölle.

