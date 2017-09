Kansanedustaja huolestui hurjista vuokrarästeistä – vaatii korjausta toimeentulotuen maksamiseen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri vaatii korjausliikettä tilanteeseen, johon on ajauduttu toimeentulotuen Kela-siirron myötä. Kuntien mukaan vuokravelat ovat lähteneet huimaan nousuun.

Perustoimeentulotuki siirtyi alkuvuodesta kunnilta Kelan vastuulle, mutta kunnat myöntävät yhä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen yllättäviin tai erityisiin menoihin. Kuntalehti kertoi toissa viikolla, että siirrosta koitui kunnille miljoonien yllätyslasku. Lehden mukaan useat kunnat ovat myöntäneet vuokravelkoihin jo nyt saman verran toimeentulotukea kuin viime vuonna yhteensä suojellakseen ihmisten asumista.

Kunnat tapasivat maksaa vuokran useimmiten suoraan toimeentulotuesta sen sijaan, että tukiraha olisi tullut saajan omalle tilille. Lehden mukaan kunnat varoittivat Kelaa hyvissä ajoin nimenomaan siitä, että vuokra ja muut laskut saattavat jäädä ihmisiltä maksamatta, jos rahat tulevat omalle tilille. Lehden mukaan kunnissa on nyt törmätty tilanteisiin, joissa vuokravelka koskee esimerkiksi koko alkuvuotta.

– Se on todella huolestuttava kehitys, joka ääritilanteessa voi lisätä asunnottomuutta, Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt sanoi Kuntalehdelle.

Meri on jättänyt tänään eduskunnassa aiheesta kirjallisen kysymyksen. Hän esittää, että vuokra maksettaisiin toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle. Meri katsoo, että Kelan ohjeistus mahdollistaa tämän, sillä ohjeen mukaan näin voidaan toimia, kun tuen saajalta on saatu asiaan valtuutus tai hän on laiminlyönyt vuokranmaksun. Meri huomauttaa, että kun ihmisillä on vähän rahaa, vuokran maksamista lykätään ajatellen, että ensin maksetaan jotain muuta, ja sitten ei lopulta olekaan rahaa vuokraan.

–Toimeentulotuki on saajalle viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Koska asunto on kaikille olennaisen tärkeää normaalin elämisen kannalta, ei vuokran maksaminen toimeentulotuesta suoraan vuokranantajalle voi olla vastoin toimeentulotuen saajan etua, Meri sanoo tiedotteessa.

–Nykyinen tilanne, jossa kunnat joutuvat maksamaan lisätoimeentulotuella niiden henkilöiden vuokria, jotka eivät ole vuokriaan maksaneet, ei ole hyväksyttävää. Siksi olen jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyin mihin toimenpiteisiin asianomainen ministeri aikoo ryhtyä, jotta vuokramenot voitaisiin lähtökohtaisesti maksaa suoraan Kelan myöntämästä toimeentulotuesta vuokranantajalle.