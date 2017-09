IV-olut tulee kauppaan? Kaksi vihreää paljasti tukensa – voi ratkaista täpärän äänestyksen

Nelosoluen tuominen ruokakauppoihin vaikuttaisi olevan menossa läpi eduskunnassa oppositiokansanedustajien tuella. Lain käsittely alkaa huomenna tiistaina lähetekeskustelulla.

Alkoholilain kokonaisuudistusta käsitellään kahtena esityksenä, sillä hallitus ei päässyt sopuun siitä, voisiko nykyistä vahvempia alkoholijuomia myydä myös kaupoissa. Puolueet päätyivät lopulta malliin, jossa ensiksi äänestetään prosenttirajan nostamisesta omantunnon mukaan ja sen jälkeen yhtenä rintamana muun lakipaketin hyväksymisestä.

Hallituksen 106 kansanedustajasta 18 allekirjoitti vetoomuksen, jotta uudistuksessa ei esitettäisi prosenttirajan nostoa tai kauppojen valmistustaparajoitteesta luopumista. Prosenttirajan nostamisen taakse tarvittaisiin siis 12 oppositiokansanedustajan tuki. Perjantaina Uutissuomalaisen selvityksessä 10 perussuomalaista kansanedustajaa ilmoitti tukevansa esitystä ja nyt vihreissäkin jo kaksi kertoo aikovansa todennäköisesti tukea ehdotusta: näin Uudelle Suomelle kertovat eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen (vihr.) sekä puolueen presidenttiehdokas Pekka Haavisto (vihr.).

–Meillä vihreässä ryhmässä niin kuin ilmeisesti muissakin ryhmissä asia käsitellään omantunnon käsityksenä, Haavisto sanoo Uudelle Suomelle.

–Tässä tilavuusprosenttirajan nostossa olen varmaankin hallituksen esityksen takana, ellei sitten jotakin uutta valiokunta- tai eduskuntakeskustelussa ilmene, Haavisto jatkaa.

Prosenttikysymys jakaa vihreitä

Vihreissä kannat prosenttirajan nostamiseksi jakaantuvat. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo Uudelle Suomelle arvelevansa, että enemmistö ryhmästä on prosenttirajan nostoa vastaan. Hän kuitenkin huomauttaa, että aivan vastikään aiheesta ei ole käyty keskustelua.

–On molempia näkemyksiä. Luulen, että varmaan enemmistö on tämän nykyisen rajan kannalla, Mikkonen sanoo.

Mikkonen itse ei olisi valmis korottamaan prosenttirajaa. Myös kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) kertoo Uudelle Suomelle vastustavansa nelosoluen tuomista kauppoihin. Antero Vartia (vihr.) puolestaan kommentoi Uudelle Suomelle, ettei pidä ravintolan omistajana sopivana ottaa osaa julkiseen keskusteluun ennen äänestystä. Aiemmin keväällä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) allekirjoitti yhdessä 27 muun kansanedustajan kanssa vetoomuksen hallitukselle, jotta se ei esittäisi tilavuusprosenttirajan nostoa tai valmistustaparajoituksen poistamista, mikä sallisi niin sanottujen limuviinojen kuten gin long drinkien myymisen kaupoissa.

Prosenttirajaan kriittisesti suhtautuvia kansanedustajia on yhdistänyt huoli terveysvaikutuksista. Myös Haavisto pitää tärkeänä, että uudistuksen terveysvaikutuksia seurataan, mutta hän ei näe, että se pilaisi nuorten kohdalla näkyvää kulttuurimuutosta.

–Tässä on tapahtunut samaan aika kiinnostava asia, kun nuorten alkoholin käytössä on tapahtunut myönteinen muutos. Alkoholikeskeinen vapaa-ajanviettotapa on vähentynyt ja tämä on hyvin myönteistä. En usko, että se sillä romuttuisi, että kaupoissa on enemmän valikoimaa. Mutta täytyy pitää huolta tästä kansanterveysnäkökulmasta.

”Bulkkikalja edellä ei kannata mennä”

Olli-Poika Parviainen (vihr.) olevansa näillä näkymin hyväksymässä prosenttikorotuksen, mutta aikovansa käydä vielä lausunnot läpi. Hän sanoo olleensa johdonmukaisesti liberaali ”näissä kysymyksissä” ja huomauttaa, että alkoholiveron yleiskorotus kompensoi osaltaan prosenttirajan nostoa. Hänen mielestään lakiuudistuksia ei kannata tehdä ”bulkkikalja” edellä, eikä liikaa käyttävän vähemmistön ehdoilla pitäisi aina tehdä enemmistöä koskevaa lainsäädäntöä. Hän kuitenkin myöntää, että alkoholin saatavuuden helpottaminen saattaa lisätä kokonaiskulutusta, jos ihmiset vaihtavat juomansa hiukan vahvempiin, mutta tämä jää nähtäväksi.

–Itse katson, että ihmisellä tulee olla kuitenkin vapaus myös tarvittaessa päättää nautintoaineiden käytöstä, jos hän niin haluaa. Tietyllä tavalla jos lähdemme miettimään alkoholin saatavuuden rajoittamiskeskustelua, sittenhän päästään siihen keskusteluun, pitäisikö alkoholi kieltää kokonaan.

Parviainen moittii Suomen alkoholikeskustelua alarmismista eli hälyttävyyskeskeisyydestä.

–Vero-ohjaus on hyvä keino edistää kohtuukäyttöä. Keskioluen korvaaminen suoraan nelosella varmaan koskee joitakin, mutta ei mikään estä ketään juomasta nyt samaa alkoholimäärää ottamalla vain esimerkiksi yhden keskioluen enemmän. Terveysnäkökulmia ei pidä vähätellä, mutta mielestäni alarmismiin ei ole syytä.

Haavistolta tulossa oma esitys?

Krista Mikkosen mukaan prosenttirajaa ja valmistustaparajoitetta lukuun ottamatta vihreät on hyvin yksimielinen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Esimerkiksi pienpanimoiden ulosmyyntimahdollisuuden kaikki edustajat näkevät Mikkosen mukaan tervetulleena. Pekka Haavisto kertoo pitävänsä ”erittäin hyvänä”, että lakiuudistus sallii pienpanimoille ulosmyyntioikeuden.

–Tämä on minusta kiistattomasti positiivinen asia, kun katsoo tätä, mikä määrä näitä paikallisia panimoita on syntynyt ja miten ne tukevat paikallista yrittäjyyttä, Haavisto sanoo.

Hallituksen esityksen lisäksi eduskunta saa käsiteltäväkseen kansanedustajien Päivi Räsänen (kd.) ja Mikko Kärnä (kesk.) ehdotukset niin kolmosoluen siirtämisestä Alkoon kuin viinien tuomisesta kauppoihin. Haaviston mukaan ehdotukset kuvastavat, miten tunteikkaasti kansanedustajatkin asiaan suhtautuvat. Ja on hänellä itselläänkin yksi lisäys vielä mielessä.

–Ravintolat ja pubit eivät ole oikein vielä hiffanneet, että on sellaisia asiakkaita, jotka eivät alkoholipitoisuudesta välitä ja valikoimassa pitäisikin olla alkoholiton vaihtoehto aina, Haavisto sanoo.

Voisiko tästä tulla siis jopa velvoite?

–Kyllä Haavisto voisi esittää, että tästä tulisi jopa velvoite, että nollaoluet ja -siiderit olisivat aina tarjolla myös ravintoloissa. Se olisi itse asiassa erittäin hyvä asia tämän lainmuutoksen yhteydessä, Haavisto pohtii.

Uuden Suomen haastattelemat kansanedustajat ennustavat prosenttirajaäänestyksestä tiukkaa. Äänestyksen lopputulosta on heidän mukaansa vaikea arvioida.

