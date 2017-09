”Tämä viesti on otettava vakavasti” – Nuorilta huolestuttava arvio Suomen turvallisuudesta

Turvattomuus on hiljalleen tunkeutumassa suomalaisnuorten elinpiiriin, kerrotaan tuoreessa selvityskirjassa. Kirjan tekijät, professorit Jarno Limnéll ja Jari Rantapelkonen, pitävät nuorten lähettämää viestiä vakavana ja huolestuttavana.

Pelottaako? Nuoret ja turvallisuuden tulevaisuus -kirjan (Docendo) perustana on kesällä 2016 toteutettu ryhmätutkimus, johon on haastateltu 19–36-vuotiaita suomalaisia eri puolilta maata. Nuoret aikuiset arvioivat niin henkilökohtaisen turvallisuutensa kuin Suomenkin turvallisuuden heikentyvän seuraavan kymmenen vuoden aikana. Nuoria eri puolilla maata pelottavat ja huolestuttavat eri tekijät, mutta yhteistä kaikille alueille on turvallisuususkon heikentyminen.

– Tätä arviota on pidettävä merkittävänä ja huolestuttavana nuorten viestinä. Viesti on otettava vakavasti, professorit toteavat kirjassaan.

Professorit huomauttavat, että nuorten aikuisten turvallisuus- tai turvattomuuspuhe poikkeaa selkeästi virallisesta versiosta. Niin sanotussa virallisessa turvallisuuspuheessa uhkat tulevat Suomen ulkopuolelta, etupäässä sotilaallisina uhkina, mutta nuoret aikuiset näkevät uhkan tulevan yhteiskunnan sisältä. Nuoret eivät koe, että Suomea uhattaisiin sotilaallisesti.

– Nuorten turvattomuuden kokemukset eivät nouse ulkoisista uhkista vaan ensisijaisesti suomalaisen yhteiskunnan sisältä, kirjassa todetaan.

– Nuorten turvallisuuspuheessa korostuvat ihmisen arjesta kumpuavat kokemukset. Tutkimukseemme osallistuneille nuorilla, asuinpaikasta riippumatta, keskeisin omaan turvallisuuteen vaikuttava huoli on oma taloudellinen toimeentulo ja oman lähipiirin turvallisuuskokemukset.

Lisäksi virallisella Suomella on yksi yhteinen käsitys turvallisuusuhkista, ”kun taas nuorilla uhkakirjo on sirpaloitunut”.

”Nuoret eivät luota Suomen poliittisen johdon kykyyn viitoittaa turvallisempaa Suomen tulevaisuutta”

– Tämän tutkimuksen yksi merkittävimmistä (ja meille tutkijoille yllättävimmistä) johtopäätöksistä on se, miten eri tavoin turvallisuus ja uhkat näyttäytyvät nuorille riippuen siitä, missä päin Suomea nuori asuu, professorit kirjoittavat.

Henkilökohtaisen turvallisuuden arvioidaan heikentyvän voimallisimmin Pohjois­-Suomessa, kun taas Suomen turvallisuuden arvioidaan heikentyvän voimakkaimmin pääkaupunkiseudulla ja Itä­-Suomessa asuvien nuorten keskuudessa. Kyse ei ole siitä, tapahtuuko näin objektiivisesti eli todellisuudessa, vaan kyse on mielikuvista.

Pohjois-­Suomessa huolestuttavat taloudelliset uhkat ja päättäjien keskittyminen kansainvälisiin asioihin. Itä­-Suomessa Venäjää pidetään uhkana, kun taas pääkaupunkiseudulla näin ei koeta. Länsi­-Suomessa maahanmuuttoa pidetään huolestuttavampana kuin muualla Suomessa asuvien nuorten keskuudessa. Pääkaupunkiseudulla uhkaksi koetaan polarisaatio ja väestön jakautuminen. Muun muassa oikeistolaisen politiikan pelätään aiheuttavan eriarvoistumista ja tämän turvallisuusuhkia.

– Huolestuttavinta on se, että nuoret näkevät turvattomuuden vain lisääntyvän tulevina vuosia. Nuoret eivät luota Suomen poliittisen johdon kykyyn viitoittaa turvallisempaa Suomen tulevaisuutta, professorit toteavat.

Nuoret myös pelkäävät Suomen jäävän muun maailman ”puristuksiin”. Suomella katsotaan olevan varsin vähän vaikutusmahdollisuuksia oman asemansa säilyttämiseen suurvaltojen hallinnoimassa maailmanpolitiikassa.

Yksi nuorten haastatteluissa esiin nouseva, yhteiskunnan ”sisällä” oleva uhka on maahanmuutto. Monissa professoreiden esiin nostamissa haastattelusitaateissa arvioidaan perinteisen suomalaisen yhteiskunnan rapautumisesta samansuuntaisesti kuin seuraavassa esimerkissä: ”suomalaisuus on häviämässä, kulttuurit sekoittuvat”, eräs haastateltu sanoo.

Maahanmuuttopolitiikan nähdään syventävän kansan kahtiajakautumista. Moni nuori nosti esiin maahanmuuttajien kotouttamisen tärkeyden tulevaisuudessa, professorit kertovat.

– Olosuhteiden pakosta johtuva maahanmuutto varmaan jatkuu tulevaisuudessakin. Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, helppo maa myydä mielikuvilla siitä, että täällä kaikki on hyvin, eräs nuori sanoi haastattelussa arvioiden maahanmuuton jatkuvan väistämättä.

Tutkijoiden mukaan etenkin viime vuodet ovat olleet omiaan heikentämään uskoa tulevaisuuteen ja turvallisuuteen: viimeisimpinä eurooppalaisina konflikteina on käyty sotaa Ukrainassa, koettu terrori-iskuja Euroopassa, luettu jengisodista ruotsalaisissa lähiöissä ja ihmetelty someraivoa internetissä.

Kaikki eivät silti synkistele. Osa nuorista, voimakkaimmin Pohjois-Suomessa, näkevät, että Suomella on mahdollisuus olla maailmanlaajuinen edelläkävijä monessa asiassa, professorit havainnoivat.