Marja-Sisko Aalto: Kirkossakin on ”kirkkoherra” – ketä se häiritsee?

Myös kirkossa on nimikkeitä, joissa vilahtaa sukupuoleen viittaava osa, kirjoittaa Imatran ex-kirkkoherra Marja-Sisko Aalto Puheenvuoron blogissaan.

Hänen kirjoituksensa liittyy Aamulehden aloittamaan keskusteluun sukupuolittuneista ammattinimikkeistä. Lue lisää: Aamulehti ei enää kutsu eduskunnan puhemiestä puhemieheksi

– Kirkossa tunnetuin ”ongelmanimike” on kirkkoherra. Nimike on keskiaikainen. Ruotsalaiset livahtivat aikanaan ongelmasta vaihtamalla herran paimeneen (-herde), Aalto kirjoittaa.

– Tunnustan olevani kai sen verran kalkkis, ettei minulla ole mitään vaikeutta puhutella rouva kirkkoherroja, joita myös omassa hiippakunnassani on. Heidän määränsä kasvaa, kun papisto on nopeasti naisistunut.

Marja-Sisko Aalto kysyy, keitä sukupuoleen vivahtavat nimikkeet oikeasti häiritsevät ja ”mitä muutoksella voitettaisiin”. Hän arvioi, että ”jos nyt vängällä pitäisi kirkkoherrasta päästä, niin kai siitä jokin johtava pastori tulisi”.

– Jotenkin aika kummalta se tuntuisi, mutta aikaa myöten kaikkeen tottuu.

Hänen mukaansa osa kirkon nimikkeistä on jo neutraaleja.

– Diakonissa on jotenkin feminiinin oloinen päätteeltään. Toisaalta senkin koulutuksen on myös joukko miehisiä miehiä läpi käynyt. Diakoni voi olla mies tai nainen. Diakonian viranhaltija (dvh) on neutraali, mutta jotenkin jo vähän kömpelömpi ilmaus. Kirkolliset päättäjät ovat jo kauan olleet luottamushenkilöitä, hän listaa.