Projekti tunnisti 84 radikalisoitunutta vankia – Ministeriöltä nyt lisärahaa

Vankilaradikalisoitumisen ehkäisemiseen esitetään 378 000 euron lisärahoitusta, kertoo oikeusministeriö tiedotteessaan.

Vantaan vankilassa on toteutettu kokeilu väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Nyt hallituksen esittämillä varoilla vakinaistetaan Vantaan kokeilu ja laajennetaan vankilaradikalisoitumisen ehkäisytoimintaa.

Rikosseuraamuslaitos kertoi aiemmin syyskuussa, että Suomen vankiloissa on tehty väkivaltaiseen ekstremismiin ja radikalisoitumiseen liittyvä havainto 84 henkilön osalta. Näistä 45 on edelleen vankilassa ja 39 henkilöä on vapautettu tai poistettu maasta.

Syyttäjälaitokselle esitetään 400 000 euroa terrorististen rikosten torjuntaan. Summalla on tarkoitus lisätä muun muassa syyttäjien koulutusta terrorismirikosten hoitamisen.

Kaikkiaan hallitus esittää oikeusministeriön hallinnonalalle 941 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2018, mikä on 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna.

