Alle 16-vuotiaiden tyttöjen hyväksikäyttöjuttuun liittynyt ulkomaalaismies jäi kiinni

Tyttöseurueen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittynyt kolmas epäilty on tavoitettu Saksasta, kertoo Joensuun poliisi. Kahden muun miehen osalta tapaus on jo käsitelty Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

Toinen miehistä tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja toinen raiskauksen yrityksestä.

Joensuun poliisi on suorittanut talven ja kevään 2017 aikana esitutkintaa kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä yhdestä raiskauksen yrityksestä. Poliisi epäilee, että rikokset on tehty Joensuun Noljakassa yksityisasunnossa yhden viikonlopun aikana joulukuussa 2016.

Kaikki rikoksista epäillyt ovat ulkomaalaistaustaisia noin 20-vuotiaita miehiä.

Kolmas epäilty poistui Suomesta helmikuussa 2017 ja hänet vangittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa maaliskuussa poissaolevana liittyen törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Miestä ei tuolloin tavoitettu esitutkintaan ja hänestä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys.

Joensuun poliisi tiedottaa nyt, että epäilty tavoitettiin 30.6.2017 Saksasta ja hänet luovutettiin Suomeen. Eilen maanantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Tapausten esitutkinnassa tuli ilmi, että usean alle 16-vuotiaan tytön seurue on ollut viettämässä iltaa yksityisasunnossa. Kolme heistä on kertonut joutuneensa asunnossa seksuaalirikoksen kohteeksi. Jokaisessa tapauksessa asianomistajana on eri henkilö. Myös rikoksesta epäillyt henkilöt ovat jokaisessa tapauksessa eri henkilöitä.

Poliisi jatkaa tapauksen esitutkintaa. Syytteen nostamisen määräpäiväksi on asetettu 31.10.2017.

Aiemmin poliisi kertoi, että tyttöjen seurue on ainakin osittain tutustunut epäiltyihin Joensuun keskustan kauppakeskuksissa syksyn ja alkutalven 2016 aikana ja esitti vanhemmille toiveen. Lue tarkemmin: Ulkomaalaismiehiä epäillään tyttöseurueen hyväksikäytöstä – ilmiöstä huolestunut poliisi neuvoo vanhempia