Vihreiden Aalto: ”Fennovoima on täysin vastuuton hanke”

Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto katsoo, että Fennovoiman ydinvoimalaa ei olisi koskaan pitänyt hyväksyä. Hän pelkää, että hanke saattaa koitua vielä kalliiksi veronmaksajille.

–Ei vihreiden viesti ole mihinkään kadonnut tässä taustalla. Kyllähän tuo on täysin vastuuton hanke kaikilta osin: ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta, kotimaisen uusiutuvan energiatuotannon kannalta sekä kansantaloudellisesti, toteaa Aalto Uudelle Suomelle.

Fennovoiman ydinvoimayhtiö kertoi maanantaina, että se joutuu lykkäämään omaa tavoiteaikatauluaan Hanhikiven voimalan rakentamisessa. Yhtiö oli aiemmin kaavaillut voivansa saada hallitukselta rakentamisluvan vielä ensi vuoden aikana. Voimalan suunnitteluaineiston toimitus Säteilyturvakeskukselle on kuitenkin viivästynyt ja nyt yhtiö arvioi, että rakentamislupa voitaisiin myöntää vuonna 2019.

Seuraavat eduskuntavaalit käydään huhtikuussa 2019 ja mikäli rakentamisluvan myöntäminen venyy, voi sen lopulta myöntää uusi hallitus. Tässä hallituksessa voisi istua myös gallupennätyksiä tahkoavat vihreät. Voisiko vihreät olla hallituksessa myöntämässä ydinvoimalalle rakentamislupaa?

–Minusta on aivan liian aikaista lähteä spekuloimaan mitään, mikä liittyy seuraavaan hallitukseen. Se on oikeastaan demokratian ja ihmisten aliarviointia, ylimielistä toimintaa. Nyt me olemme hädin tuskin hallituskauden puolivälissä, niin pitäisi keskittyä niihin asioihin, jotka ovat pöydällä nyt, Aalto vastaa

Lisäksi puheenjohtaja korostaa, että Fennovoiman ydinvoimalan poliittinen käsittely oli vuonna 2014, kun eduskunta äänesti periaatepäätöksen myöntämisestä. Nyt loppukäsittely on Aallon mukaan ennemmin viranomaisasia.

–Minusta pitää erottaa, että missä tehdään poliittista kannanmuodostusta ja missä viranomaisasioita. Nyt tämä on puhtaasti Fennovoiman, Rosatomin ja Stukin välillä.

Myös työ- ja elinkeinoministeriöstä korostetaan Uudelle Suomelle, että mikäli STUK päätyy puoltamaan Fennovoiman ydinvoimalahanketta turvallisuusarviossaan, on valtioneuvoston eli hallituksen poliittisten päättäjien enää hankala evätä hankkeelta rakentamislupaa.

– Kyllä se sitten hyvin vaikeata on, kommentoi yli-insinööri Jorma Aurela työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergiaosastolta Uudelle Suomelle.

– Valtioneuvosto yleensä tässä asiassa katsoo, mitä STUK sanoo.

Myös Aurelan mukaan poliittinen harkinta tapahtui vuonna 2014, eikä sitä ole tapana harjoittaa enää tässä vaiheessa prosessia.

Aalto pohtii Fennovoima-hankkeen riskejä. Hän epäilee, että koko hanke voisi kuivua vielä kasaan ja muistuttaa, että kunnallisilla energiayhtiöillä on isoja investointeja mukana.

–Se riski saattaa realisoitua. Ja jos ihan markkinalogiikan kautta katsotaan, niin tuollaisen hankkeen break-even-kohta on vuonna 2060. Mikä on sähkön markkinahinta silloin? Mankala-periaate voi tulla hirveän kalliiksi siinä vaiheessa, Aalto aprikoi.