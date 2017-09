Alkoholikantansa vaihtanut Touko Aalto kertoo, kääntyikö takki: ”Olen hyvin looginen tässä”

Vaalikonevastauksessaan hän vielä kannatti vahvojen oluiden ja jopa viinien tuomista kauppoihin, mutta nyt hän ei ole valmis äänestämään nelosoluita ruokakaupan hyllylle. Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aalto selvittää nyt, kääntyikö takki ja mikä hänen alkoholipoliittinen linjansa on.

–Montaa erilaista olutta virtaa tässä, eikä varmastikaan yksikään puolue eduskunnassa pysty muodostamaan yhtenäistä kantaa tähän asiaan, Aalto pohtii Uuden Suomen haastattelussa.

–Oma ehdotukseni tässä on se, että hyväksytään alkoholilain kokonaisuudistus sellaisenaan, mutta pidetään tilavuusprosentti 4,7:ssa ja poistetaan käymistaparajoitus, koska ihan kaikkia makuja, värejä ja etikettejä voidaan tehdä, vaikka käymistaparajoitusta ei poistettaisi, hän jatkaa.

Kun Aalto valittiin kansanedustajaksi, hän profiloitui lähes heti eduskunnan olutmieheksi. Aalto perusti eduskunnan olutseuran ja sen puheenjohtajana hän järjesti paneelikeskustelun alkoholilain uudistamisesta. Laajaan mediahuomioonkin yltäneeseen paneeliin ottivat osaa niin Olutliiton, Pienpanimoliiton, Sinebrychoffin, Ehkäisevä päihdetyö EHYT:n, THL:n ja Valvirankin edustajat.

–Kai minä siinä muodollisesti yhä olen puheenjohtajana. Toimintahan on ollut äärimmäisen pienimuotoista. Alun perin tavoitteena oli se, että kun tulee tämä alkoholilain kokonaisuudistus, niin pyritään hakemaan kaikista eduskuntaryhmistä ihmisiä, joiden kanssa voidaan keskustella tästä. Saataisiin järjellistä keskustelua aikaiseksi ja päästäisiin pois poteroista

–Kahden käden sormilla voi laskea ne kerrat, kun on tehty jotakin tai käyty jossakin. Aika pienimuotoista se oli ja aika äkkiä kävi ilmi, että kannanmuodostuskin on mahdotonta, kun tämä tilanne on niin lukkiutunut.

Aallon kanta vahvojen oluiden sallimisesta kauppoihin vaikutti kuitenkin muuttuneen viime syksynä, kun hän kirjoitti Facebookiin päivityksen (ks. jutun loppu), jossa hän kertoi kiinnittäneensä huomiota alkoholihaittoihin ja pohtineensa myös omaa juomistaan. Tässä yhteydessä hän myös korosti, ettei olisi valmis sallimaan vahvoja oluita kauppoihin nyt tehtävän uudistuksen yhteydessä.

–En pidä järkevänä, että absoluuttisen alkoholin kulutusta lisätään sallimalla vahvemmat oluet ja limuviinat kauppoihin. Itse sallisin vain käymisteitse valmistetut juomat kaupassa. Vahvempien oluiden osalta voisi toimia parhaiten reipas verokohtelu, joka ohjaa vahvempien pienpanimotuotteiden äärelle ne, jotka haluavat ja ovat valmiita maksamaan laadusta enemmän.

Tammikuussa hän korosti uudemman kerran, että vastuullisen päättäjän on otettava vastuuta myös kansanterveydestä, ja ettei hän voi hyväksyä ”keskikaljan korvaamista neloskaljalla” tai ”limuviinojen lisäämistä kauppoihin”.

–Olen hyvin looginen siinä, mitä olen kaiken aikaa sanonut. Ei tilavuusprosenttirajan korottaminen ole se ongelma. Ei muun muassa käsityöläisolut kaupassa ole mikään ongelma. Ongelma on ennen kaikkea hintakysymys, Aalto sanoo nyt Uudelle Suomelle.

–Osoituksena siitä, että oma linjani on hyvin looginen ja että olen pitänyt sanoistani kiinni koko ajan, niin olen pyrkinyt miettimään kahta eri tapaa, joilla tätä solmua voitaisiin lähteä aukaisemaan, hän jatkaa.

Ensiksi Aalto ehdotti eri veroluokkia eri vahvuisille oluille. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista. Euroopan unioni säätelee alkoholin verotusta ja oluttuotteita verotetaan sen mukaan, miten paljon valmiissa pakkauksessa on etyylialkoholia. Tämän jälkeen Aalto onkin pohtinut, voisiko veroprogressiota kiristää muuten.

–Hinta on tosi hyvä ohjain. Jos haluaa vahvempaa, se olisi kalliimpaa.

–Se että joku ihminen käy hakemassa 7 tai 8 euron käsityöläisoluen, niin vaikka se olisi 8,5 prosentin vahvuista, niin ei niitä haeta dokaustarkoitukseen, koska ne ovat huomattavasti arvokkaampia. Kun tätä koko uudistusta lähdettiin tekemään, niin olisi ollut fiksua, että veropolitiikka olisi otettu jo siinä vaiheessa mukaan.

Laajaan uudistukseen Aalto sanoo olevansa tyytyväinen ja hän luonnehtiikin sitä ”tosi hyväksi”. Erityisen tyytyväinen hän on ravintoloiden sääntelyn purkamisesta. Alkoholin kulutuksen siirtymisellä kodeista ravintoloihin olisikin hänestä niin kansanterveyden kuin kansantaloudenkin näkökulmasta positiivista.

–Se että ei kannata hallituksen esitystä alkoholin tilavuusprosentin korottamisesta ei tarkoita sitä, etteikö olisi valmis jossakin toisessa mallissa vähittäismyynnin korottamista.

–Huoleni on se, että tulee vahvaa bulkkia ja dokabiliteettia eli että ihmiset hakevat mahdollisimman korkeaa tilavuusprosenttia mahdollisimman alhaisella hinnalla. Tahtoisin, että kuluttajaohjaus näkyisi veropolitiikassa, niin että esimerkiksi pienpanimotuotteiden hakeminen kaupasta olisi saman hintaista kuin nyt Alkosta.

–Jos olisin hallituspuolueen edustaja, niin olisin tätä kysymystä pohtinut jo alusta lähtien, enkä lähtenyt vetämään esille Panimoliiton lobbauksesta 5,5:tä miettimättä sitä, miten se voitaisiin tehdä. Tätä korotusta tehdään nyt liiaksi isojen lobbaajien ehdoilla. En pidä sitä hyvänä, eikä se auta pienpanimoita tai ravitsemusalaa.

Entäs se viini?

–Ehkä jollakin aikajänteellä, mutta ei sen aika ole nyt.

