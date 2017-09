Uusi huoli alkoholilaista: 5,5 % loisi ruokakauppaan ulkomaisen oluen markkinat?

Eduskunnassa nousi esiin uusi huoli liittyen alkoholilain uudistukseen, jota käsiteltiin tänään ensimmäistä päivää suuressa salissa. Kiistelty prosenttirajan korotus ruokakaupoissa voisikin houkutella Suomen markkinoille ulkomaisia panimotuotteita suomalaisten kustannuksella.

Kansanedustajat saavat äänestää prosenttirajan korotuksesta omatuntonsa mukaan, sillä hallitus ei päässyt sopuun siitä, voisiko 5,5-prosenttisia alkoholijuomia myydä myös ruokakaupoissa. Äänestyksestä odotetaan erittäin tiukkaa.

Huolen ulkomaisten panimoiden markkinavaltauksesta nosti eduskunnassa esiin kansanedustaa Arja Juvonen (ps.).

–Tätä lakiesitystä on perusteltu muun muassa sillä, että suomalaiset pienpanimot pääsevät näin markkinoille ja kaupan hyllyyn. Mutta nyt kuitenkin on myös kuulunut, että ulkomaalaiset pienpanimot voisivat todellisuudessa olla ne, jotka myös sitten edullisemmilla hinnoilla saapuisivat sinne kauppaan, ja siinä kävisikin niin, että se suomalainen tuote ei sitten kuitenkaan myisi, Juvonen sanoi.

–Suomi on kuitenkin laaja maa, ja meillä on taajamia ja alueita, missä oluen ja alkoholin saaminen ei välttämättä ole niin helppoa. Olisiko mahdollista, että lain rinnalla olisi esimerkiksi erikoislupa, jolla sitten voisi tätä vahvempaa olutta myydä niillä alueilla, missä ei esimerkiksi ole Alkoa?

Lappilainen kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas.) tarttui Juvosen puheenvuoroon kiitollisena.

– On hienoa, että edustaja Juvonen aloitti keskustelun tasa-arvonäkökulmasta, nimenomaan alueellisesta tasa-arvosta – se on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle. On aivan eri asia se, jos asuu sillä tapaa, että Alko on saman talon kivijalassa, kuin että se on sadan kilometrin päässä omasta asuinpaikasta. Ja nyt tunnustan suoraan, että puhun tässä omasta asiastani, Mustajärvi sanoi ja herätti naurua salissa.

–Pienille kyläkaupoille, paikallisille asiakkaille ja esimerkiksi turisteille on äärimmäisen tärkeää se, mitä näissä maaseutujen vähittäiskaupoissa voidaan myydä, mitä on tarjonta, mikä on valikoima, ja se on iso kysymys myös sille paikalliselle pienelle kauppiaalle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kes.) vastasi Juvosen kysymykseen, jota hän kiitti osuvaksi.

–Totean myös edustaja Juvosen kysymyksen ulkolaisista panimoista olleen erityisen osuva. On nimittäin selvää, että tämä mahdollinen nosto ja hallituksen esityksen mukainen 5,5 prosenttia tarkoittaa sitä, että markkinamme on houkuttelevampi myös ulkomaalaisille panimotuotteille, joissa yleisemmin prosentti on jotakin muuta kuin suomalainen lainsäädännön raja 4,7. Se on siis jonkinlainen muutos ja riskitekijä myös kotimaiselle yrittäjyydelle tältä osin, Saarikko sanoi.

