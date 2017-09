Salattu kirje paljastaa: Kuusi maata kannusti Suomea tuomaan IV-oluen kauppoihin

Kuuden maan suurlähettiläät lähettivät täysin poikkeuksellisesti sosiaali- ja terveysministeriölle oman kantansa Suomen alkoholilain kokonaisuudistuksesta. Ministeriössä ei ole tiedossa, että koskaan aikaisemmin yhdenkään maan suurlähettiläs olisi antanut lausuntoa mihinkään aiempaan lakihankkeeseen. Hetken julki ollut kirje salattiin myöhemmin suurlähettilään pyynnöstä.

Yhteisessä kirjeessään Itävallan, Belgian, Tanskan, Italian, Portugalin ja Espanjan suurlähettiläät kehuvat erityisesti, että Suomi on nostamassa kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan 5,5 prosenttiin. Samalla hallitusta kannustetaan nopeaan ratkaisuun asiassa.

–Lakimuutoksen sisältämät uudistukset ovat epäilemättä tärkeä askel markkinoiden tasapainottamiseen sekä kilpailun lisäämiseen ruokakaupoissa ja Horeca-toimialalla [hotellit, ravintolat, kahvilat], kirjeessä todetaan.

Samalla suurlähettiläät korostavat myös, että uudistus tuo helpotuksia tuottajille, maahantuojille sekä jakelusektorille Suomessa. Belgia ja Tanska ovat merkittäviä panimoalan maita. Belgialainen Anheuser-Busch on maailman suurin panimoalan yritys ja tanskalainen Carlsberg neljänneksi suurin. Italia, Itävalta, Espanja ja Portugali ovat huomattavia viinimaita.

–Ehdotettu alkoholirajan nosto 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin tarkoittaisi laajempaa brändien valikoimaa ruokakaupoissa ja samaan aikaan tunnistetaan, että yhä jää suuri joukko tuotteita, jotka eivät päädy ruokakauppoihin.

Suurlähettiläiden kirje on allekirjoitettu viime joulukuussa ja se on osoitettu aiemmalle perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.). Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi lausunnon verkossa muiden lausuntojen joukossa, kunnes muutamaa päivää myöhemmin eräs lähettiläs vaati, että lausunto tulisi välittömästi salata. Tämän jälkeen lausunto poistettiin verkkosivuilta. Se kuitenkin mainitaan ministeriön julkaisemassa lausuntoyhteenvedossa.

Tapaus on herättänyt kummastusta ministeriössä. Lausunnot ovat lain mukaan julkisia.

Poikkeuksellisena on pidetty myös Tanskan suurlähettilään osallistumista kirjeeseen. Pohjoismaisilla foorumeilla on valmisteltu yhteistyössä alkoholihaittojen vähentämiseen tähtääviä päätöslauselmia. Ruotsissa suhtautuminen Suomen lainsäädäntöhankkeeseen onkin ollut päinvastainen kuin Tanskan.

Ruotsin Alko, Systembolaget varoitti Suomea lakiuudistuksen seurauksesta ja entinen peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) kertoi ruotsalaiskollegansa olleen uudistuksesta hyvin huolissaan.

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen tivasi hallitukselta, miten alkoholiuudistus vaikuttaa ulkomaisten panimoiden kilpailuasemaan Suomessa.

Uusi Suomi julkaisee kirjeen kokonaisuudessaan:

The Embassies of Austria, Belgium, Denmark, Italy, Portugal and Spain in Helsinki have been following closely the debates related to the introduction of the Alkoholilain kokonaisuudistus in Finland. Having taken note of the popular consultation initiated by the Ministry of Public Health, we take this opportunity to share with you our views on the proposed amended Act, considering at the same occasion the importance of responsible drinking, social policies, health care and consumer rights as well as the belief that all of us will gain from the promotion of the European single market.

In all of Europe, alcohol consumption is shifting towards milder beverages, while according to recent figures the drinking culture at the same time is moving away from excessive abuses, which we all condemn. It is important to recognize that in a long-term perspective this is an evolution which will have a positive impact for societies.

We welcome the liberating changes made to the amended act and therefore acknowledge that these changes should provide comfort to producers, importers as well as to the distribution sector in Finland. The opportunity to present a wider range of products will encourage the grocery stores to come up with a better variety of quality products, though it is understood that important stocks will remain covered by the ALKO legislation. The proposed upgrading in alcohol content from 4,7% to 5,5% would mean a larger range of brands being available at the grocery stores, recognizing at the same time that there will still be a large number of products that will not reach the grocery stores.

The changes that the new legislation will contain, are without any doubt an important step forward in balancing the market as well as increasing the competition in grocery stores as in Horeca business. Being confident that the concerned legislation will contribute to achieving an open European market, including in the digital agenda, without disregarding social and health aspects, we would like to express our support for the government to take swift action in bringing forward the adoption and implementation of the Alkoholilain kokonaisuudistus legislation.

Please accept, Mister Minister, the expression of our highest considerations,

Yours Sincerely,

[allekirjoitukset]

Cc Prime Ministeri Juha Sipilä

Mrs. Pirkko Mattila, Minister of Social Affairs and Public Health.

