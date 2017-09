Ravintoloitsija parahtaa: Alkoholilain ei tarvitsisi koskea ravintoloita lainkaan – yksi pykälä riittäisi

Ravintoloissa myydään nykyisin vain noin kymmenen prosenttia kaikesta alkoholista. Se on sen verran pieni osuus koko kulutuksesta, että alkoholilain ei tarvitsisi koskea ravintoloita lainkaan, väittää ravintoloitsija Jorma Railonkoski Puheenvuoron blogissaan.

Helsinkiläisen Storyvillen ravintoloisijalla olisi yksinkertainen resepti anniskeluravintoloiden sääntelyyn.

– Riittäisi yksi pykälä: ”anniskelu on kielletty alaikäisille”, hän ehdottaa.

Railonkosken mielestä ”anniskeluviranomaisten” laatima alkoholakiesitys jättää kokonaan huomiotta ravintoloiden valtavan sosiaalisen merkityksen.

– Niistä tehdään pahennuksen pesiä, joita pitää holhota ja valvoa. Itse asiassa ravintoloissa vallitsee sosiaalinen kontrolli. Ei kehdata örveltää samalla lailla kuin kotona, Railonkoski kirjoittaa.

– Ravintoloiden luonteen tuntemus lainlaatijoilla on heikko. Yöklubit ovat hampaissa koko ajan, koska ne ovat myöhään auki. Tilastoista luetaan, että niissä myydään paljon alkoholia. Tietenkin, koska ne ovat yleensä isoja. Myynti henkeä kohden on kuitenkin pubeihin verrattuna vaatimatonta, koska tanssiva yleisö ei juo. Myyntiaikakin on lyhyt klo 01-03.30, hän jatkaa.

Railonkosken kuvaus eduskunnan käsittelyssä olevasta alkoholilain kokonaisuudistuksesta on karu.

– Ainoa hyvä puoli ravintoloitsijoiden kannalta esityksessä on se, että joka toinen vuosi tapahtuva nöyryyttävää jatkoaikojen hakeminen jää pois eikä viranomainen voi käyttää jatkoaikojen peruuttamista rangaistuksena. Tämä helpotus kuitenkin vesitetään sillä, että klo 01.30 jälkeen vaaditaan ovimiehiä - jopa yksi jokaista sataa asiakasta kohden. Kuulostaa turvayritysten lobbaustulokselta. Tässä on taas yksi esimerkki siitä, että lakiesityksen laatijat eivät tunne alaa. Kyllä ravintoloitsija tietää milloin se tarvitsee järjestyksen valvojia, Railonkoski kommentoi.

– Yleisesti ottaen alkoholilakiesityksen perusajatuksena on, että me ravintoloitsijat, joiden lähtökohtana on vieraanvaraisuus ja asiakkaiden kaikenpuolinen viihtyminen, olemme kyvyttömiä hoitamaan yrityksiämme asianmukaisesti. Alkoholilakiesitystä ei voi pitää minään uudistuksena, hän päättää.

Lakiesityksestä löytyy kuitenkin myönnytyksiä anniskeluravintoloillekin. Lakiesityksen mukaan yhdellä luvalla saisi jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia ja lisäksi ravintolat voisivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan. Myös happy hour -mainoskiellosta luovutaan.

Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on laskenut 2000-luvulla reilusti. Anniskelumyynnin osuus alkoholin kokonaismyynnistä oli 26 prosenttia vielä vuonna 1997, nykyisin enää noin 10 prosenttia.

