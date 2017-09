Näkökulma: Facebookista tuli Ylen kilpailija

Yleisradio on saanut uuden päätoimittajan. Onneksi olkoon, Jouko Jokinen!

Jokinen on ollut viikon todellinen mediahenkilö avattuaan viime sunnuntaina Aamulehden kautta keskustelun sukupuolineutraalien termien käytöstä. Uusi Suomi otti asiaan kantaa omalla linjauksellaan.

Heti ensimmäisissä haastatteluissa uudessa Yle-roolissaan Jokinen on avannut keskustelun Facebookista, tuosta yli kahden miljoonan suomalaisen amerikkalaisesta some-lempilapsesta.

”Muissa Pohjoismaissa Facebook, Google ja muut vastaavat toimijat ovat selkeästi enemmänkin kilpailijoita kuin Suomessa. Epäilen, että tämä asia tulee myös Suomeen viiveellä. Epäilen, että suomalainen media tulee muuttamaan asemointiaan ja ottamaan enemmän kilpailija-asennon näihin kansainvälisiin toimijoihin… Mutta kyllä, näen että nämä suuret toimijat tulee olemaan enemmän kilpailijoita kuin kumppaneita myös Yleisradiolle”, Jokinen pohtii Ylen jutussa.

Kansainvälisessä mediassa Facebook on nähty jopa ”julkisena vihollisena numero yksi”. Näin on julistanut esimerkiksi brittilehti Guardian.

Pääsyy on se, että Facebookista on tullut monille verkkokäyttäjille aloitussivu, jonka pelätään heikentävän mediabrändejä, ja se on kerännyt markkinoilta yhä suuremmat rahat. Lisäksi Facebook algoritmeineen päättää paljolti siitä, mitä uutisia kukin käyttäjä saa silmiensä eteen ja lukee.

Tästä huolimatta lähes kaikki mediatalot koettavat etsiä parhaita hyötyjä Facebookista. Yksinkertainen syy on mainittu jo tämän tekstin alussa: siellä on myös puolet kansasta.

Yle on tehnyt monenlaista sisältötyötä Facebookin alustalla ja tekee yhä. Toista amerikkalaista pörssiyhtiötä, Twitteriä, valtionyhtiö hyödyntää keskustelualustana tv-ohjelmissaan.

Ylen omaperäinen some-tekeminen ei ole ollut koko sosiaalisen median aikakauden aikana mainittavaa. Yhtiön yksittäiset toimittajat ovat rakentaneet henkilöbrändejään ja tulleet suurelle some-yleisölle tunnetuiksi amerikkalaisten palvelujen kautta.

Yle ei ole loistanut viime aikoina muutoinkaan kotimaisilla ratkaisuilla, ei siis yksin eikä yhdessä muiden kanssa. Takavuosina asia oli toisin, kun radiokanava Yle Puhe oli sisältöpuolella rohkea pelinavaaja.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.