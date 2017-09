Eduskuntatalolla on tapahtunut puukkovälikohtaus

Eduskuntatalon luona on tapahtunut puukotus, kertoo Helsingin Sanomat, jonka mukaan eduskuntatalon edessä on ollut kolme ambulanssia ja kolme poliisiautoa. Poliisi on myöhemmin vahvistanut asian. Sivullisille ei koidu vaaraa tilanteesta.

Helsingin poliisi kertoo lehdelle, että paikalle on tullut hälytys puukotuksesta. Lehden mukaan paikalta on lähtenyt yksi ambulanssi pois hälytysajossa.

Eduskunnan turvallisuusjohtajan tietojen mukaan kaksi maahanmuuttajataustaista henkilöä olisi vahingoittanut itseään tai toisiaan. Turvallisuusjohtaja Jukka Savola sanoo Ylelle, että molemmat maahanmuuttajataustaiset nuoret miehet puukottivat itseään.

Uusi Suomi ei ole toistaiseksi tavoittanut poliisia kommentoimaan asiaa. Poliisi on kuitenkin tiedottanut tilanteesta Twitterissä.

Eduskuntatalon edessä kaksi henkilöä todennäköisesti puukottanut itseään vatsaan puoli tuntia sitten. Viety sairaalaan. Tiedotus Twitterissä — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) September 22, 2017