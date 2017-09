Kansanedustaja nostaa esiin ”erittäin kriittisen” huolen alkoholilaista: ”Hyvin dramaattinen muutos juomisessa”

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Sari Raassina (kok.) nostaa esiin kriittisen kysymyksen, joka liittyy valiokunnan käsittelemään alkoholilain uudistukseen. Syöpätautien erikoislääkäri Raassina huomauttaa, että ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden juominen on lisääntynyt merkittävästi.

Kansanedustaja Raassina pitää trendiä suurena alkoholipoliittisena kysymyksenä.

–Se on muuttunut hyvin dramaattisesti. Näemme tälläkin hetkellä terveydenhuollossa lisääntyneet ongelmat siinä, että henkilöt käyttävät tiheästi ja entistä suurempia määriä alkoholia, Raassina sanoo Uudelle Suomelle.

Alkoholilain uudistus on parhaillaan valiokunnan käsittelyssä. Kansanedustajat saavat myöhemmin äänestää suuressa salissa omatuntonsa mukaan siitä, sallitaanko ruokakapoissa 5,5-prosenttiset alkoholijuomat. Omantunnon vapaus annettiin, koska hallitus ei päässyt prosenttirajasta sopuun. Raassina päättää kantansa korotukseen vasta asiantuntijakuulemisten jälkeen, sillä hänen mukaansa terveysvaikutuslaskelmista on hiukan ristiriitaista tietoa.

Raassinan mielestä ikäihmisten juominen on otettava huomioon prosenttirajan korotusta pohdittaessa. Hän huomauttaa, että ikääntyessä lihasmassa vähenee ja ilmaantuu haasteita tasapainoon ja terveyteen. Monella on käytössä erilaisia lääkityksiä, Raassina muistuttaa.

–Pienikin säännöllinen käyttö voi lisätä tapaturmariksiä ja muuttaa lääkkeiden vaikutuksia. Jos ajatellaan kansanterveyttä ja seurauksia, niin tämä asia on prosenttikysymyksen kanssa erittäin kriittinen. Tällä on oikeasti iso merkitys. Se on ilmiö, jota ei terveyspoliittisesti ole aikaisemmin tunnistettu.

Huoli näkyy tilastoissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan erityisesti eläkeikää lähestyvät ja sen äskettäin ylittänet ikäluokat ovat 2000-luvulla juoneet enemmän alkoholia kuin aiemmat ikäluokat. Entistä useampi eläkeikäinen käyttää alkoholia, eikä kasvu näytä THL:n mukaan pysähtyvän. THL totesi viime vuonna, että kuolinsyytilastojen nojalla alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin kuolee kaksinkertainen määrä yli 65-vuotiaita verrattuna 20 vuoden takaiseen, kun määrä suhteutetaan samanikäisen väestön määrään.

Valtaosa näistä kuolleista on THL:n mukaan 65–69-vuotiaita miehiä. Naistenkin kuolleisuus kuitenkin noudattelee THL:n mukaan miesten kehityssuuntaa – ja jopa jyrkempänä.

THL:n mukaan ilmiö ei ole vielä näkynyt yli 70-vuotiaiden miesten ja naisten ikäryhmissä. Tilanteeseen voi kuitenkin tulla muutos, sillä THL huomauttaa, että yleisen eläkeiän kynnystä lähestyvät suuret ikäluokat ovat oppineet reippaan alkoholinkäytön jo nuoruudessaan. THL:n mukaan alkoholikuolleisuus on ollut kaikkein korkeinta vuosina 1946–1950 syntyneissä ikäluokissa aina siitä lähtien kun he olivat 45–49-vuotiaita.