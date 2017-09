5,5%:n kauppaoluelle tulossa tyrmäys valiokunnasta – vain kaksi kansanedustajaa sanoo kyllä

Alkoholilain uudistus on edennyt eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jonka jäsenistä valtaosa vastustaa prosenttirajan korotusta. Uusi Suomi selvitti valiokunnan alkoholikantoja.

Kansanedustajat saavat äänestää suuressa salissa omatuntonsa mukaan siitä, sallitaanko ruokakapoissa 5,5-prosenttiset alkoholijuomat. Hallitus ei päässyt asiasta sopuun, joten puolueet päätyivät malliin, jossa ensiksi äänestetään prosenttirajan nostamisesta omantunnon mukaan ja sen jälkeen yhtenä rintamana muun lakipaketin hyväksymisestä.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuuluu kaikkiaan 17 jäsentä, joista 8 on allekirjoittanut prosenttirajan korotusta vastustavan adressin maaliskuussa. Ryhmä vastustaa lisäksi valmistustaparajoitteen poistamista, joka toisi ruokakauppoihin myös muutoin kuin käymisteitse valmistetut lonkerot ja limuviinat.

Uuden Suomen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenistä vain kaksi kannattaa prosenttirajan nostamista. MTV sai viime sunnuntain kyselyssään neljä puoltoääntä, mutta yksi niistä oli epävarma. MTV ei nimeä jutussaan kyselyyn vastanneita.

Jäsenistä Sari Sarkomaa (kok.) on jo aiemmin kertonut puoltavansa korotusta. Lisäksi Anne Louhelainen (sin.) kertoo Uudelle Suomelle kannattavansa prosenttirajan korotusta.

– Näillä näkymin ainakin olen sen kannalla, Louhelainen sanoo Uudelle Suomelle ja lisää, että valiokuntakäsittelyssä saadaan vielä lisää asiantuntijatietoa.

Veronica Rehn-Kivi (r.) sanoo Uudelle Suomelle vastustavansa korotusta. Hänen lisäkseen kielteisen kantansa ovat jo aiemmin tuoneet esille varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen (kesk.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Niilo Keränen (kesk.), Anneli Kiljunen (sd.), Sanna Lauslahti (kok.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Pekka Puska (kesk.), Vesa-Matti Saarakkala (sin.) ja Martti Talja (kesk.). 10 kansanedustajaa vastusti korotusta myös MTV:n kyselyssä.

Arja Juvonen (ps.), Kristiina Salonen (sd.) ja Sari Raassina (kok.) kommentoivat ottavansa asiaan kantaa vasta asiantuntijakuulemisten jälkeen. Myös MTV:n kyselyssä kolme jäsentä oli odottavalla kannalla.

Uusi Suomi ei tavoittanut valiokunnan puheenjohtaja Tuula Haataista (sd.) eikä kansanedustaja Ulla Parviaista (kesk.). Myös Haatainen ja Parviainen kommentoivat korotusta kielteiseen sävyyn alkoholilain uudistuksen lähetekeskustelussa tiistaina.

– Keskeisin kysymyshän liittyy nyt tähän alkoholiprosentin nostamiseen vähittäiskaupassa. Sinne tulisivat nyt sitten vahvemmat oluet, 5,5 prosenttia, ja samoin nämä niin sanotut limuviinat tulisivat myös hyllyyn myyntiin, ja tätä on juuri pidetty keskeisimpänä terveyspoliittisena kysymyksenä, Haatainen sanoi tiistaina.

–THL:n tietojen mukaan ja tilastojen mukaan suomalaiset saavat kuluttamastaan alkoholista 90 prosenttia oluen kautta, ja nyt pelkona on se, että vähittäiskauppojen hyllyt alkavat täyttyä nimenomaan tästä vahvemmasta oluesta ja keskiolut, joka on miedompaa, tuleekin marginaaliryhmäksi, ja sitten myös, että näistä tulee sisäänheittotuotteita, niitä myydään sitten alennusmyynnillä, ja pikkuhiljaa salakavalasti tavallisten keskivertokansalaisten saama alkoholimäärä nousee, ja tämä on yhteydessä siihen, että syöpäsairaudet ja maksasairaudet tulevat lisääntymään, Haatainen jatkoi.

Parviainen huomautti, että kansanterveydelliset ongelmat tulevat vääjäämättä lisääntymään, jos hallituksen esitys tulee voimaan.

–Mikäli näin käy, meidän kaikkien on tiedostettava myös se, että näitten haittojen torjuntaan joudutaan lähivuosina paneutumaan entistä enemmän. Prosenttirajan nosto kaventaisi varsinkin suomalaisten pienpanimoiden elintilaa siitä syystä, että suomalainen vähittäiskauppa avautuisi isojen ulkomaisten panimoiden tuotteille. Kauppojen hyllyt saattaisivat täyttyä halvoista tuontioluista prosenttirajan noustessa, Parviainen sanoi ja huomautti, että hyllymetrejä kauppoihin tuskin kovin paljon tulee lisää, joten suomalaiset pienpanimot joutuisivat suurten puristukseen.

Prosenttirajan korotusta ja valmistustaparajoitteen poistamista vastustava ryhmä huomautti maaliskuussa, että yksikään lausunnon antaneista asiantuntijaorganisaatioista ei kannattanut esitystä ja 12:sta ammattiliitostakin vain Elintarviketyöläisten liitto oli sen kannalla. Lausunnon oli antanut 18 terveys- tai sosiaalipalvelujen tuottajaa ja 11 päihdehaittojen ehkäisyyn erikoistunutta järjestöä.

–Lausunnoista tuli vahvasti esille huoli siitä, että esitys kohdentaa hyödyt alkoholielinkeinolle ja ulkoistaa haitat ja kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi, yhteensä 28 kansanedustajaa katsoi kannanotossaan.

”Limuviinat ovat jo kaupoissa”

Kokoomuksen Sari Raassina sanoo Uudelle Suomelle luottavansa siihen, että useimmat ihmiset ovat tietoisia omasta alkoholinkäytöstään, mutta uudistuksen riskinä on se, että kokonaiskulutus voi lisääntyä merkittävästikin.

–Tämä on minulle tosi iso kysymys lääkärinä ja minun on pakko saada ihan rauhassa katsoa vielä statistiikkaa. Olen muuten ihan täydellisesti hallituksen esityksen takana, mutta mielelläni kuulen vielä terveysvaikutuslaskelmia, koska niistä on vähän ristiriitaista tietoa, Raassina sanoo Uudelle Suomelle.

Muutoin Raassina pitää esitystä askeleena oikeaan suuntaan, sillä Suomen tulee hänen mielestään päästävä alkoholiteollisuuden toimintaedellytyksissä lähemmäs muita Euroopan maita.

Sekä Raassina että Louhelainen ihmettelevät kuitenkin limuviinakysymystä, jonka moni prosenttirajan korotuksen vastustaja nostaa myös esiin. Kumpikaan ei näe valmistustaparajoitteen poiston tuovan erityisen suurta muutosta nykytilanteeseen. Louhelainen kertoo juuri vilkaisseensa ruokakaupan tarjontaa tältä osin.

–Olin itse asiassa aika hämmentynytkin siitä, kuinka paljon siellä on kaikenlaista jo nyt, Louhelainen sanoo Uudelle Suomelle.

–Limuviinat ovat jo kaupoissa. Minusta vallalla on enemmän tai vähemmän harhainen käsitys siitä, että uudistus toisi limuviinoja kauppaan. Rajanveto limuviina-termin sisällä on keinotekoinen, Raassina puolestaan sanoo.

Raassina huomauttaa, että limuviinoihin liittyy markkinointikysymys, jota myös on nostettu keskustelussa esiin. Hän mainitsee ääriesimerkkinä sen, että jonkinlaista Hello Kitty -viinaa lähdettäisiin markkinoimaan nuorisolle.

–Silloin täytyy miettiä, onko meillä välineitä puuttua siihen, että joku markkinoi tuotetta ryhmälle, joka ei juridisesti saa ostaa sitä.

Raassina kuitenkin huomauttaa, että nuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt. Hänen mielestään suurempi alkoholipoliittinen kysymys on ikääntyneiden, yli 65-vuotiaiden lisääntynyt juominen. Lue tarkemmin: Kansanedustajan huoli alkoholilaista: ”Hyvin dramaattinen muutos juomisessa”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antaa lausuntonsa alkoholilain uudistuksesta myös perustuslakivaliokunta, hallintovaliokuta, maa- ja metsätalousvaliokunta sekä talousvaliokunta. Alkoholilain uudistuksen odotetaan tulevan täysistunnon käsittelyyn marraskuussa.

