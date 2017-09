Asevelvollisuus tulossa myös naisille? Ministerikin yllättyi eduskunnassa

Puolustusvaliokunta aikoo aloittaa hankkeen laajan kansalaispalveluksen edistämiseksi, kertoi valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) ja yllätti muut puolustusministeriä myöten tänään eduskunnassa.

Aiemmin asevelvollisuuden laajentamista naisiin on esittänyt vihreät, joka on saanut ajatukselle tukea perussuomalaisista. Myös puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on näyttänyt vihreää valoa naisten kutsunnoille. Lisäksi muun muassa Varusmiesliitto on vaatinut kutsuntoja pakollisiksi naisille.

Tänään asian nosti esille vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen eduskunnan budjettikeskustelussa. Hän huomautti budjettikirjan kirjauksesta, jonka mukaan naisten hakeutumista sotilastehtäviin ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen edistetään. Hän kysyi, onko ministeriössä tehty pitkän aikavälin suunnitelmia siihen, miten naiset saadaan mukaan yhteiseen maanpuolustusvelvollisuuteen.

–Tiedän, että ministeri itsekin on kannattanut sitä, että kutsunnat laajennetaan naisille, mutta toivoisin, että siihen myös sitten laitetaan resursseja, koska sehän ei pelkillä toiveilla sinänsä toteudu, Mikkonen sanoi suuressa salissa.

–Itse asiassa itse näkisin, että tämä maanpuolustusvelvollisuushan — joka koskee ihan kaikkia sukupuolesta riippumatta, käytännössähän sitä toteutetaan vain tällä miehille pakollisella asevelvollisuudella — on paljon laajempi. Se käsittää kriisinsietokyvyn vahvistamista, huoltovarmuutta, väestönsuojelua, informaatiovaikuttamiseen vastaamista, hybridivaikuttamisen eri keinoihin vastaamista, yhteiskunnan toimintakyvyn ylläpitoa ja paljon sentyyppisiä tehtäviä, jotka sopisivat aivan yhtä lailla naisille kuin miehille, Mikkonen sanoi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) vastasi, että tasa-arvoa kehitetään Puolustusvoimissa määrätietoisesti.

–Mitä tulee tähän naispuolisen ikäluokan kutsuntoihin, niin se on varmaankin seuraavien eduskuntavaalien kysymys ja seuraavissa hallitusneuvotteluissa ratkaistava asia. Taloudellisesta puolesta voisin mainita sen verran, että tietojeni mukaan ainakin noin 3 miljoonaa euroa pitäisi varata jo pelkästään lääkärintarkastuksiin, eli aivan resurssivapaa tai kustannusneutraali kysymys tämä ei suinkaan ole, ministeri sanoi.

Heti tämän jälkeen aiheeseen puuttui puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva.

–En nyt koe perustelluksi tukea ensi sijassa tasa-arvoa Puolustusvoimien tai Suomen armeijan sisällä, mutta kylläkin laajan kansalaispalveluvelvoitteen toteuttamista Suomessa, jotka ovat kyllä hieman eri asioita vähänkään enempää siihen sisälle menemättä, Kanerva sanoi.

–Kerrottakoon, että puolustusvaliokunnalla on ajatus ottaa kansalaispalvelukysymys valiokunnan omana asiana Suomessa eteenpäin kehitettävänä hankkeena, hän julisti.

Ministeri Niinistö vaikutti kuulevan hankkeesta ensi kertaa täysistunnossa ja toivotti sen ilolla tervetulleeksi.

–Oli mielenkiintoista kuulla edustaja Kanervalta, että kansalaispalvelukysymys on esillä puolustusvaliokunnassa omana hankkeenaan. Jään seuraamaan sitä mielenkiinnolla. Se on varmastikin seuraavien eduskuntavaalien yksi kysymys turvallisuuspolitiikkaan liittyen, Niinistö kommentoi.

Yhtä yllättyneiltä vaikuttivat muutkin istuntosalissa. Kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) sai Niinistön naurahtamaan välihuudollaan: ”Yllätys se oli meillekin!”

