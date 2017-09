Keskustan kansanedustajat kieltäisivät seksin ostamisen Suomessa – vertaavat orjuuteen

Joukko keskustan kansanedustajia esittää kansanedustaja Ulla Parviaisen johdolla seksin oston kriminalisointia. Parviainen on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle. Hän toimii myös keskustan naisjärjestön puheenjohtajana.

–Suomen lain mukaan seksin osto on kriminalisoitu, jos seksin myyjä on alaikäinen tai ihmiskaupan uhri. Muissa tapauksissa seksin osto on sallittu. Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa seksin osto on kriminalisoitu, kysymyksessä todetaan.

Kysymyksen allekirjoittajina ovat keskustan kansanedustajat Sirkka-Liisa Anttila, Hannakaisa Heikkinen, Elsi Katainen, Eeva-Maria Maijala, Aila Paloniemi ja Mirja Vehkaperä.

–Seksibisnekseen liittyy ihmiskauppaa, vapauden riistoa, alistamista, häpeää ja hyväksikäyttöä. Prostituutiota pyörittävät usein ulkomailta käsin kansainväliset toimijat ja se on merkittävä osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Kyse on toiminnasta, missä rikas käyttää hyväksi köyhää. Eivät ulkomaiset prostituoidut tule Ruotsista tai Norjasta. He tulevat meitä köyhemmistä maista", kysymyksessä perustellaan.

–Seksikauppaa puolustellaan sillä, että kyseessä on maailman vanhin ammatti ja prostituution kieltäminen veisi monilta toimeentulomahdollisuudet. Samoilla perusteilla puolustettiin aikanaan orjuutta. Orjan omistaja antoi orjalle ruuan ja asunnon. Puolustajat halusivat hämärtää sen perusongelman, että orjuudella ihmiseltä vietiin vapaus ja ihmisarvo. Niin tapahtuu myös seksikaupassa. Prostituoitu on alisteisessa asemassa ja häpäisty silloinkin kun hän on näennäisesti omasta tahdostaan ajautunut alalle.