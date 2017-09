Lakipykälä tuo Sampo Terhon (sin.) tilalle Matias Turkkilan (ps.) Helsingissä – ”Aiheuttaa jonkinmoista hässäkkää”

Sinisen tulevaisuuden irtautuminen perussuomalaisista ei toteudu täysin Suomen 311 kunnan valtuustoissa. Esimerkiksi Helsingissä jos Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, kulttuuri- ja eurooppaministeri Sampo Terho jää ministerikiireiden vuoksi pois valtuuston kokouksesta, tilalle kutsutaan ensimmäiseksi perussuomalaisten pää-äänenkannattajan Suomen Uutisten päätoimittaja ja puolueen jäsen Matias Turkkila.

–Tässä on nyt neljä kokousta ollut ja sehän se kuvio on. Minut on nyt käytännössä jokaiseen kokoukseen pyydetty. Olen ollut kahdessa ja kahteen en ole päässyt, Turkkila kertoo.

Helsingin kaupunginkanslian hallintopäällikkö Antti Peltonen kertoo, että järjestelyn taustalla on kuntalaki.

–Vaikka valtuutettu vaihtaa ryhmää kesken kauden, niin silti vaalien aikainen tilanne pätee ja hänen tilalleen tulee varavaltuutettu siitä ryhmästä, mihin hän on kuulunut vaaleissa. Se tulee kuntalain 11 pykälästä, sanoo Peltonen.

Peltosen mukaan valtuutettu on velvoitettu ilmoittamaan, mikäli hän ei pääse osallistumaan kokoukseen. Tämän jälkeen kaupunginkanslia kutsuu tilalle varavaltuutetun vaalituloksen mukaisessa järjestyksessä.

Turkkila on perussuomalaisten listan ensimmäinen varavaltuutettu mutta kokousminuutteja on vaihdosten takia tullut aina viidennelle varavaltuutetulle Aleksi Niskaselle (ps.) saakka.

Hallintopäällikkö Peltonen huomauttaa, että vastaava tilanne on myös piraattipuolueella ja liberaaleilla, jotka olivat vaaliliitossa. Valtuutetun paikalla toimii Petrus Pennanen (pir.) mutta ensimmäinen varavaltuutettu on Amos Ahola (lib.).

Laki aiheutti erikoisia tilanteita valtuustossa myös viime kaudella, Peltonen paljastaa.

–Meillä oli viime kaudella sellainen tilanne, että muutama kokoomuslainen loikkasi vihreisiin ja muutama vihreä vasemmistoliittoon, niin siinä oli yhtä lailla se tilanne, että uudesta ryhmästä ei tullut varavaltuutettua vaan vanhasta ryhmästä. Se aiheuttaa jonkinmoista hässäkkää, kun vihreiden puolella istui yhtäkkiä kokoomuslaisia varavaltuutettuja ja vasemmiston puolella vihreitä. Se on tämä äänestäjien kuluttajansuoja, joka on tämän säädöksen lähtökohta.

Päivitys: Poistettu kohta varavaltuutettu Toni Ahvasta.