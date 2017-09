”Suomen turvapaikkajärjestelmä on rikki” – vihreät julkaisi oman linjan

Suomen turvapaikkapolitiikkaa kritisoinut oppositiopuolue vihreät on julkaissut uuden turvapaikkapoliittisen linjapaperinsa. Uudet linjaukset vahvistettiin puoluevaltuuskunnan kokouksessa Riihimäellä.

–Suomen turvapaikkajärjestelmä on rikki. Kokeneiden turvapaikkajuristien mukaan turvapaikkapäätösten taso on romahtanut ja turvapaikanhakijoiden oikeusturva vaarantunut ennennäkemättömällä tavalla. Kiristyspolitiikan kokonaisvaikutukset pitää nyt selvittää ja tehdä korjausliike, sanoo puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja puolueen vs. puoluesihteeri Kaisa Hernberg tiedotteessa.

Vihreät vaativat muun muassa tulorajojen poistamista kansainvälistä suojelua saaneiden ihmisten perheenyhdistämiselle. Kiintiöpakolaisten määrän Vihreät haluaa nostaa heti 2 500 ihmiseen ja kasvattaa lukua tulevaisuudessa ”vähintään muiden pohjoismaiden tasolle”. Lisäksi puolue haluaa myös tukea turvapaikanhakijoiden majoittamista suomalaisiin koteihin.

–Haluamme tukea kotoutumista edistävien kotimajoitusverkostojen toimintaa. Helpotetaan kotimajoitusta etsiviä ja vapaaehtoisia majoittajia löytämään toisensa ja tehdään kotimajoitusmahdollisuus tutuksi ihmisille, Hernberg sanoo.