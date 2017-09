Sauli Niinistö julkaisi järisyttävän kannattajalukunsa – ”156 000 kertaa kiitos”

Istuva presidentti Sauli Niinistö kertoo saaneensa kerättyä 156 000 kannattajakorttia presidentinvaaliehdokkuuttaan ja valitsijayhdistystään varten.

Niinistö hakee jatkokautta puolueisiin sitoutumattomana ehdokkaana, joten hän tarvitsi tuekseen kannattaja- tai valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa tulee olla vähintään 20 000 äänioikeutetun allekirjoittamat kannattajakortit, mutta Niinistön kohdalla tarvittavan määrän kerääminen oli vain muodollisuus.

– Kannattajakortit ovat palautuneet ja niitä kertyi 156 000 kappaletta. Iso kiitos kaikille kansanliikkeeseen mukaan tulleille, Niinistö ilmoittaa Twitterissä.

”156 000 kertaa kiitos”, todetaan twiitin yhteyteen liitetyssä kuvassa.

Kannattajakortit ovat palautuneet ja niitä kertyi 156 000 kappaletta. Iso kiitos kaikille kansanliikkeeseen mukaan tulleille! #niinistö2018 pic.twitter.com/alI9nsTF4B — Sauli Niinistö 2018 (@niinisto2018) September 25, 2017

Nyt ilmoitetun lukeman on laskenut kortit kerännyt Sauli Niinistön kansanliike. Korttien virallisesta tarkastuksesta ja laskusta vastaa Helsingin vaalipiirilautakunta, jolle kortit palautetaan myöhemmin syksyllä vaalipiirilautakunnan määrittelemänä ajankohtana, Niinistön tukiyhdistys kertoo tiedotteessaan.

Presidentti Niinistön kansansuosiota on viime aikoina ihmetelty ja sitä on kuvattu jopa demokratian kannalta ongelmallisen suureksi. Nyt Niinistön kannattajakorttien määrää on ehditty jo vertaamaan eri ehdokkaiden äänimääriin viime presidentinvaalien 1. kierroksella. Niinistön 156 000 kannattajakorttia on enemmän kuin Sari Essayah (kd.) ja Eva Biaudet (r.) saivat tuolloin ääniä (75 000 ja 82 000) sekä lähes yhtä paljon kuin vasemmistopuolueiden ehdokkailla Paavo Arhinmäellä (167 000) sekä Paavo Lipposella (205 000).

LUE LISÄÄ:

Professori huolestui Niinistön 68%:n kannatuksesta Ylellä: ”Luku kuin Pohjois-Koreasta”

HS: Sauli Niinistön kannatus ”järkyttävällä” tasolla – jopa vihreät ja vasemmisto äänestäisivät ennemmin kuin omaa ehdokastaan

”Neronleimaus Sauli Niinistöltä” - Tutkija ennakoi, että vastaehdokkaaksi pääsee liberaali vasemmistolainen

Presidentti Niinistöltä yllättävä ilmoitus – irtiotto kokoomuksesta, valitsijayhdistys tueksi