Uusi ennuste: Suomen talouskasvu jatkuu vahvana ensi vuonna – ”Pärjätään hetki”

Suomen tänä vuonna selvästi ennakoitua vauhdikkaampi talouskasvu jatkuu myös ensi vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus. Laitoksen tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 3,0 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia.

Kasvun nopeutuminen perustuu pitkälti kustannuskilpailukyvyn parantumiseen ja maailmantalouden vetoapuun. Pidemmällä aikavälillä Suomen menestys vaatii kuitenkin tutkimuksen ja tuotekehityksen investointien lisäämistä, sanoo ennustepäällikkö Janne Huovari.

–Olemme jäämässä muiden jalkoihin tutkimuspanostuksissa ja koulutusasteen kehityksessä. Suomi saatiin nousuun keinoilla, joilla pärjätään hetki. Tuleva kehitys riippuu siitä, miten osaaminen saadaan uudelleen kasvuun ja käyttöön, Huovari toteaa.

Tuotannon nopeasta kasvusta huolimatta työllisyys on kohentunut vaisusti. Ennusteen mukaan tilanne on kuitenkin paranemassa, ja työllisyys kasvaa tänä vuonna 20 000 hengellä ja ensi vuonna 35 000:lla.

Talouskasvun ja menoleikkausten myötä julkinen talous tasapainottuu ennakoitua nopeammin. Ensi vuonna julkisen sektorin alijäämä on jo lähellä keskipitkän aikavälin tavoitetta. Mitään erityistä jakovaraa tästä ei vielä synny, ennustepäällikkö arvioi.

–Ei ennen kuin työllisyysastetta nostamalla ja tuottavuutta parantamalla on taloudessa oikeasti siirrytty korkeammalle kasvu-uralle. Julkinen talous on yhä alijäämäinen, ja toistaiseksi kasvun paranemista on syytä pitää väliaikaisena. Se ei anna mahdollisuutta lisätä julkisia menoja. Myös palkankorotusten olisi syytä olla maltillisia, kunnes työttömyys on laskenut, Huovari sanoo.