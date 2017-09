Helsingissä tehtiin 498 aborttia 15–24-vuotiaille – Nyt halutaan ilmaista ehkäisyä

Helsingissä kaavaillaan nuorten maksuttoman ehkäisyn nykyistä huomattavampaa laajentamista. Tällä halutaan vähentää entisestään nuorten raskauden keskeytyksiä eli abortteja ja sukupuolitauteja.

Vuonna 2016 Helsingissä tehtiin 15–24-vuotiaille yhteensä 498 aborttia ja saman ikäisillä tavattiin 1037 klamydiatartuntaa. Nykyisin nuorille on Helsingissä tarjottu ehkäisyn aloittaminen ja jaettu vuosittain noin 45 000 kondomia, joiden yhteishinta on ollut kaupungille 4 951 euroa vuodessa.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Reetta Vanhanen esitti aloitteessaan , että Helsinki alkaisi tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 25-vuotiaille. Viime tiistain sote-lautakunnan kokouksessa tälle asetettiin rajoja . Kaikille alle 25-vuotiaille naisille lautakunta haluaa tarjota ilmaisen pitkäaikaisen ehkäisimen kuten kierukan tai ehkäisykapselin. Hormonaalista ehkäisyä kuten e-pillereitä tarjotaan maksutta vain ensimmäiseksi vuodeksi.

–Aloitteen tekijänä olen suhteellisen tyytyväinen tuohon lopputulokseen. Nämä pitkäaikaiset ehkäisyvälineet ovat kustannustehokkaita, jolloin tämä on hyvä kompromissiratkaisu, Vanhanen sanoo Uudelle Suomelle.

–Ehkäisypillerit ja -renkaat ovat kaikkein matalimmalla kynnyksellä ottaa käyttöön. Jos ajatellaan nuorta ihmistä, joka aloittaa ehkäisyä, niin kynnys ottaa kierukka käyttöön voi olla korkea, koska se on kuitenkin toimenpide. Se että näitä matalamman kynnyksen välineitäkin tarjotaan vuodeksi, on hyvä kompromissi, Vanhanen sanoo.

Muihin pääkaupunkiseudun kuntiin nähden Helsinki on asiassa myöhään liikkeellä. Espoo tarjoaa tälläkin hetkellä esimerkiksi ensimmäisen kuparikierukan maksutta kaikille ehkäisyä tarvitseville naisille. Vantaa tarjoaa alle 20-vuotiaille yhdeksän kuukauden ehkäisyvälineet maksutta. Lisäksi Vantaa on tarjonnut riskiryhmille pitkäaikaisen ehkäisyvälineen maksutta.

Viiden vuoden aikana alle 25-vuotiaiden abortit ovatkin vähentyneet Vantaalla 40 prosenttia, Espoossa 25 prosenttia ja Helsingissä 22 prosenttia.

Vanhasen aloitteen allekirjoittanut SDP:n Eveliina Heinäluoma huomauttaakin, että nykyisin nuoret joutuvat hyvin eriarvoiseen asemaan eri kunnissa.

–Tässä ollaan sikäli mielenkiintoisessa vaiheessa, että nykyinen järjestelmä on aika epätasa-arvoinen, koska käytännöt vaihtelevat kunnissa todella paljon. Toiset tarjoavat ehkäisyä todella laajalti ja toiset eivät ollenkaan. Toivoisin, että sote-uudistus tuo tähän yhtenäisemmät käytännöt, Heinäluoma sanoo.

–Vantaalla on tehty hienoa työtä, kun vaikeassa taloudellisessa tilanteessa nähtiin aborttien kasvavan hälyttävästi, ja kuitenkin siinä tilanteessa päätettiin panostaa tähän maksuttomuuteen. Se on ollut kustannustehokas ratkaisu, hän jatkaa.

Kokoomuksen Ted Apter, hänkin yksi allekirjoittajista, taas korostaa, että maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen ylipäätään on keino puuttua eriarvoistumiskehitykseen, sillä ongelmat kasaantuvat tietyille ryhmille.

–Helsinki on metropoli siinä missä muutkin, vaikka tämä on tietysti aika pieni vielä, ja metropoleihin liittyy eriarvoistumiskehitystä. Siihen on puututtava.

–Vuonna 1987 syntyneistä naisista, joilla oli pelkkä peruskoulututkinto, kolmasosa on tehnyt abortin ja runsas viidennes on sairastanut klamydian. Korkeakoulututkinnon suorittaneilla vastaavat osuudet olivat alle viisi prosenttia, Apter jatkaa viitaten viime vuonna julkaistuun THL:n ja Nuorisotutkimusseuran raporttiin

Maanantaina Väestöliitto julkaisi yhdessä lääkeyhtiö Bayerin kanssa kyselyn, jonka mukaan kolme neljästä suomalaisesta kunnanvaltuutetusta katsoo, että alle 25-vuotiaille kuuluu maksuton ehkäisy. Kyselyyn vastasi noin kaksi sataa Suomen 8 999 valtuutetusta.

Vanhasen mukaan vihreiden valtuustoryhmässä on aloitteelle laajaa kannatusta, mutta Apter ja Heinäluoma eivät halua arvioida omien ryhmiensä tilannetta. Seuraavaksi aloitteen käsittely siirtyy kaupunginhallitukseen ja Vanhanen pitää aloitteen torppaamista tässä vaiheessa ihmeenä.

–Tämä nuorten seksuaalisuus on ollut jotenkin tabu ja itsekin olen kohdannut sitä, että jos tällaista maksutonta ehkäisyä tulee, nuoret aloittavat seksin entistä nuorempina. Nuorten seksiin suhtaudutaan hirveän negatiivisella tavalla, pohtii Vanhanen aloitteen herättämästä keskustelusta.

–Nuoret tutkimusten mukaan harrastavat seksiä riippumatta siitä, tarjotaanko ehkäisyä tai ei. Me yhteiskuntana voimme olla sitä tarjoamassa tai sitten ei. Näistä haluan mieluummin olla antamassa ensimmäisen vaihtoehdon.