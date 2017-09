Koko oppositiolta tiukka kysymyspatteri Anne Bernerille – ”Hallituksen malli ei ratkaise yhtäkään VR:n ongelmaa”

Perussuomalaiset, vihreät ja kaikki muutkin oppositiopuolueet yhdistävät rivinsä välikysymyksessä, jossa ne haastavat hallituksen linjaukset raideliikenteestä, VR:stä ja valtion omistajaohjauksesta.

Sdp:n, perussuomalaisten, vihreiden, Vasemmistoliiton, Rkp:n ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät ”ovat huolissaan raideliikenteen tulevaisuudesta”. Kyse on hallituksen esittelemästä mallista, jossa rautateiden matkustajajunaliikenne avataan kilpailulle.

– Esitellyssä mallissa VR:n kalusto, huolto, ja kiinteistöt pilkottaisiin omiksi yhtiöikseen, jotka olisivat kaikkien halukkaiden henkilö- ja rahtiliikenteen operaattorien käytössä yhtäläisin ehdoin. Liikenne- ja viestintäministeriö kilpailuttaisi kaiken matkustajaliikenteen alueittain määräajaksi aloittaen Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä, joka ei kuulu pääkaupunkiseudun seutuliikenteeseen eli nk. HSL-liikenteeseen. Hallitus perustelee päätöstä osana EU:n 4. rautatiepaketin kilpailutusvaatimusta, mutta EU ei tähän pakota, oppositio esittelee.

Opposition mielestä VR:n olisi ratkottava pikaisesti nykyiseen toimintaansa liittyvät ongelmat kuten lippujärjestelmän digitalisoinnin epäonnistumiset ja ikäihmisten syrjäytyminen VR:n digitaalipalveluista.

– Valitettavasti hallituksen kaavailut eivät ole tuomassa näillä näkymin ratkaisua yhteenkään näistä ongelmista. Valtio pystyy halutessaan vaikuttamaan omistajaohjauksella yhtiön hallitukseen ja sitä kautta yhtiön operatiiviseen johtoon, mutta nyt näin ei ole tehty, oppositio kritisoi.

Lisäksi hallituksen esitykseen liittyvissä selvityksissä todetaan, ettei kilpailutukseen valittu malli automaattisesti lisää liikennettä, laske lipunhintoja tai tuo valtiolle lisätuloja, vaikka juuri tämä on mallin tavoite.

– Uudistuksen tuoma mahdollinen hyöty kuluttajalle on jäänyt epäselväksi. On edelleen epäselvää tulevatko VR:n asiakkaat hyötymään hallituksen suunnitelmista mitenkään, kun kyseessä on ainoastaan olemassa olevan markkinakakun jakaminen uusiksi ja valtakunnallinen valtiollinen monopoli korvattaisiin paikallisilla yksityisillä monopoleilla. Lippujen hinnat tuskin laskevat. Kun kaluston määrä ei kasva uusien toimijoiden myötä, eivät junavuorot tai -reititkään lisäänny. Julkisuudessa olleiden selvitysten perusteella VR:n pilkkominen johtaisi myös yhtiön arvon romahdukseen. Kenelle hallitus siis tätä uudistusta tekee, jos hyötyjinä eivät ole VR:n asiakkaat tai VR:n omistaja eli valtio ja veronmaksajat, oppositio kysyy.

Kysymykset, jotka oppositio esittää hallituksen ministereille eli liikenneministeri Anne Bernerille (kesk.) ja omistajaohjausministeri Mika Lintilälle (kesk.), ovat seuraavat:

– Miten hallitus aikoo varmistaa, että Suomi pystyy nostamaan raideliikenteen osuutta EU:n edellyttämälle tasolle suhteessa tieliikenteeseen ja siten vastaamaan osaltaan EU:n ilmastotavoitteisiin vuonna 2030?

– Mihin toimenpiteisiin omistajaohjausministeri aikoo ryhtyä VR:n nykyisten asiakaspalveluongelmien ja digitalisaatioprojektien korjaamiseksi?

– Onko hallituksen mielestä rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisessa nyt esitetty malli paras, jolla edetä?

– Onko hallitus arvioinut riittävästi kilpailutuksen kokonaisvaikutuksia yhteiskunnalle taloudellisesti sekä ympäristötavoitteiden ja infrastruktuurin kehittämisen osalta?

– Onko hallitus aikeissa arvioida uudelleen kilpailutuksen kokonaisvaikutukset ottamalla huomioon kaikki teetetyt selvitykset?

– Millä tavoin hallitus varmistaa, että myös tulevaisuudessa eri toimijat panostavat junaliikenteen määrän ja palvelun kehittämiseen?

– Miten junamatkustajat hyötyvät kilpailusta, jos VR:n rinnalle tulee alueellisia operaattoriyrityksiä?

– Miten rataverkolle varmistetaan junaliikenteen kasvun vaatimat investoinnit?

– Miten huolehditaan valtionyhtiön henkilöstöstä vastuullisella tavalla?

– Pystyykö hallitus kilpailutuksella varmistamaan nykyistä paremman junaliikenteen, alueellisen kattavuuden harvaan asutussa maassa ja lippujen hintojen kohtuullisuuden?

– Millä tavalla hallitus on varmistanut valtion omistajaintrenssin toteutumisen markkinoiden avaamisen yhteydessä eri yhtiöiden kohdalla ja miten hallitus varmistaa, että VR on vahva valtiollinen toimija raideliikenteessä myös kilpailutuksen jälkeen?

– Miten varmistetaan yhteiskunnallisten intressien toteutuminen tärkeissä yhteiskunnan perustoiminnoissa, kuten joukkoliikenteessä, postinkulussa ja energiahuollossa, kun näitä toimintoja avataan kilpailulle?