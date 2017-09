100 suomalaista sotilasta varuillaan Kurdistanissa – ”Valmius evakuoida jos tarvitaan”

Irakissa kurdijoukkoja kouluttavilla suomalaissotilailla on varautumissuunnitelmia sen varalta, jos Pohjois-Irakin Kurdistanissa tilanne kiristyy itsenäistymisäänestyksen jälkeen.

Irak, sen pohjoinen rajanaapuri Turkki sekä itänaapuri Iran ovat kaikki tuominneet äänestyksen ja ilmoittaneet, etteivät he tule hyväksymään sen tulosta. Kurdistanissa toimii sen pääkaupungin Erbilin läheisyydessä tällä hetkellä hieman vajaa sata suomalaista sotilasta. He kouluttavat kurdien peshmerga-joukkoja Isisin vastaiseen taisteluun osana kansainvälistä OIR-operaatiota.

–Luonnollisesti olemme seuranneet tilanteen kiristymistä erittäin tarkasti, että jos se sitten alkaa mennä oikein hankalaksi, niin osaamme turvata omien sotilaidemme turvallisuuden, sanoo Maavoimien operaatiopäällikkö, prikaatinkenraali Jari Kallio.

Koulutustoiminta on jatkunut vaikkakin hieman hiljaisempana, sillä peshmerga-joukkoja on värvätty turvaamaan kansanäänestystä. Kallion mukaan poliittisen tilanteen kiristyminen ei ole näkynyt Erbilissä kuin uutisissa. Irak ja Turkki aloittivat yhteiset sotaharjoitukset Pohjois-Irakissa.

–Enemmän tämä on ollut sanasotaa ja meidän kaikkien toive on, että se sille tasolle jäisi ja että tilanteessa päästään eteenpäin ilman, että se eskaloituu ongelmiksi.

Millainen on Erbilin turvallisuusympäristö tällä hetkellä?

–Kyllä pidän sitä varsin turvallisena. Ei sitä voi verrata Helsinkiin, mutta ainakin toistaiseksi tämä on onneksi ollut poliittista retoriikkaa.

Kallio kertoo, ettei Irakin hallinto ole painostanut tai kehottanut Suomea lopettamaan kurdijoukkojen kouluttamista. Mutta turvallisuustilannetta seurataan tarkkaan koko ajan ja myös erilaisia varautumissuunnitelmia on olemassa tilanteen eskaloitumisen varalle, prikaatinkenraali kertoo.

–Jos riski on liian suuri, niin ilman muuta mietitään, voidaanko siellä jatkaa. Ja jos se ei ole mahdollista, joudumme tulemaan sieltä pois. Ne päätökset tehdään ylemmällä poliittisella tasolla, mutta meillä on valmius evakuoida, jos tarvitsee, Kallio sanoo.

–Mutta totta kai toivomme, että ne ovat vain suunnitelmia, joita ei tarvitse ottaa käyttöön, vaan voimme jatkaa tehtävää.

Kallio korostaa, että Erbilissä paikallisen kurdiväestön kanssa suomalaisilla sotilailla on erittäin hyvät välit.

–Kurdien ja peshmerga-sotilaiden kanssa on erittäin hyvät, avoimet ja välittömät suhteet on ollut koko ajan. Suomen lippu tunnistetaan tosi hyvin. Monesti kun suomalaisia sotilaita on kadulla kulkenut, niin ihmiset tulevat puhumaan. Suomesta on usein tietoa ja se osataan sijoittaa kartalle ja aika monella tuntuu olevan joku sukulainen Suomessa.

