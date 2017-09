Matti Vanhanen ehdottaa mullistusta turvapaikkajärjestelmään – ”Päätöksenteko saatava Afrikkaan”

Turvapaikkajärjestelmässä päätöksenteko pitäisi tapahtua Afrikassa, katsoo keskustan presidenttiehdokas, kansanedustaja Matti Vanhanen. Hän kirjoittaa blogissaan , että Afrikan väestönkasvun ja ongelmien seurauksena ”riski kansainvaellustyyppiseen muuttoliikkeeseen on luonnollisesti olemassa”.

Vanhasen mukaan turvapaikkapolitiikassa on kyettävä jäntevämpään ja kurinalaisempaan toimintaan.

–Afrikkaan on yhdessä YK:n kanssa aikaansaatava pakolaiskeskusten järjestelmä, jonka kautta suojaa tarvitsevat pakolaiset saavat kontrolloidun ja turvallisen reitin Eurooppaan. Euroopassa taas nämä pakolaiset on jaettava yhteisvastuullisesti. Edestakaisin Euroopan sisällä kulkevista turvapaikanhakijoista on siirryttävä siis Afrikassa tapahtuvaan päätöksentekoon, Vanhanen toteaa.

Vanhanen korostaa kirjoituksessaan Afrikan omien mahdollisuuksien kehittämisen merkitystä ja hän peräänkuuluttaa investointeja. Hän huomauttaa, että Aasian maiden nousu tapahtui ulkomaisten teollisuusinvestointien vauhdittamana ja pohtii, että Afrikassa voitaisiin käyttää myös kehitysapurahoja investointien vivuttamiseksi.

–Jos Aasiassa bisnes löysi lopulta mahdollisuutensa markkinaperusteisesti, saattaisi Afrikassa olla hyvä käyttää houkuttimena myös julkista pääomaa.

– Amerikka oli yli sata vuotta sitten eurooppalaisille tulevaisuuden maanosa. Eurooppa ei voi olla sitä samaa tämän vuosisadan Afrikalle, vaan Afrikasta on itsestään tehtävä tulevaisuuden maanosa. Tämä on ainoa mahdollisuutemme. Sen edistämiseksi Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian talouksien on yhdistettävä voimansa.