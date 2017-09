Jussi Niinistö HBL:lle: ”Nykyinen laki on kuollut kirjain” – Ahvenanmaalaiset siviilipalvelukseen

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) kertoo Hufvudstadsbladetille , että ahvenanmaalaisten tulisi suorittaa siviilipalvelus.

Taustalla on Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamishanke ja lain erikoinen pykälä asevelvollisuuden suorittamisesta. Nykyisin ahvenmaalaiset ovat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta, mutta he saavat sen ”sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa”. Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue.

–Nykyinen laki siitä, että ahvenmaalaisten tulisi palvella luotsi- tai majakkalaitoksessa on ollut kuollut kirjain. Koska jokainen suomalainen on perustuslain mukaan velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen, on tämä luonnollinen kannanotto ja harkitsemisen arvoinen, sanoo Niinistö.

Asepalveluksesta kieltäytyvä suomalainen on velvollinen suorittamaan sen sijasta 347 päivän siviilipalveluksen. Niinistö katsoo, että sama palvelusaika sopii myös ahvenanmaalaisille.