Eteneekö lobbarirekisteri? Vaihtoehdot pian pöytään

Eduskunnan kansliatoimikunta kokoontuu tänään pohtimaan niin kutsuttua lobbarirekisteriasiaa.

Taustalla on kohu eduskunnassa kerättävistä vierailijalistoista, jotka tuhotaan päivittäin. Tietoja on vaadittu julkisiksi ja myös Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että vierailijatiedot on julkistettava. Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää on arvioinut, että eduskunnan menettely on lainvastainen.

Eduskunnan hallintoa johtavan kansliatoimikunnan jäsen, eduskunnan varapuhemies Mauri Pekkarinen kiistää, että eduskunta rikkoisi lakia. Hän korostaa, että vierailijalistoja kerättiin ja säilytettiin aiemmin vuoden päivät poliisin tarpeen vuoksi. Enää tätä tarvetta ei ole.

–Eduskunta menettelee tasan tarkkaan niin kuin hallinto-oikeus on päättänyt. Ei siinä ole kahta puhetta. Tämän vuoden huhtikuussa tilanne muuttui, kun poliisi ei enää tarvitse niitä tietoja, Pekkarinen toteaa Uudelle Suomelle.

Vierailijalistoja on vaadittu avoimiksi muun muassa lobbaamisen seuraamiseksi. Kokoomuksen kansanedustaja, kansliatoimikunnan jäsen Jukka Kopra kuitenkin huomautti aiemmin Uudelle Suomelle, että yksityisillä kansalaisilla tulee olla oikeus tavata kansanedustajaa ilman pelkoa rekisteröinnistä. Samalla kannalla on myös SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma, kansliatoimikunnan jäsen hänkin.

Vierailijarekisterin tilalle onkin ehdotettu erillistä lobbarirekisteriä. Tämän päivän kokouksessa on Pekkarisen mukaan tarkoitus pohtia eri vaihtoehtoja sen perustamiseksi. Keskustan konkariedustaja kertoo itse suhtautuvansa ajatukseen myönteisesti.

–Me käymme keskustelun siitä. Viime kerralla pyysimme virkamiehiltä selvityksen siitä tiestä, millä tavalla tämä asian käsittely pitäisi tehdä. Nyt me saamme selvityksen siitä, miten siinä on syytä menetellä: minkälaisin askelmerkein voidaan edetä ja mitkä ovat sitten ne vaihtoehdot tällaiseksi lobbausrekisteriksi, Pekkarinen kertoo.