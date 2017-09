Hallitukselle huutia Fortumin jättikaupasta: ”Ilmastonmuutosta kiihdyttävä roskaosasto”

Valtionyhtiö Fortumin jättimäinen Uniper-kauppa kuohutti eduskunnan kyselytunnilla. Kansanedustaja Satu Hassi (vihr.) ihmetteli, miksi hiilienergiasta eroon pyrkivän Suomen enemmistöomistama yhtiö haluaa maksaa lähes neljä miljardia euroa ”roskaosastosta, jonka toiminta perustuu ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen”.

Hassi huomautti hallituksen julkaisseen vasta tällä viikolla keskipitkän aikavälin ilmasto-ohjelmansa, jossa se ilmoittaa vievänsä Suomea kohti hiilineutraaliutta. Samaan aikaan Fortum julkisti ostavansa ainakin vajaan 50 prosentin omistusosuuden saksalaisesta Uniperista, jonka energiantuotannosta 80 prosenttia perustuu fossiilisiin polttoaineisiin. Pelkästään kivihiilen osuus on 30 prosenttia tuotannosta.

Hassi muistutti, että kun saksalainen sähköjätti E.ON jakautui kahtia, toiseen osaan järjestettiin uusiutuva energia ja toiseen vanhat, fossiiliset energiamuodot.

– Nyt Fortum on ostamassa juuri tätä eräänlaista roskaosastoa, jonka toiminta perustuu ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen ja joka väistämättä edustaa väistyviä energiamuotoja. Aikooko omistajaohjausministeri [Mika] Lintilä puuttua tähän, Hassi kysyi.

Ministeri Lintilä (kesk.) ilmoitti, että hän ei aio puuttua kauppaan.

– Fortumin johto on arvioinut tämän kokonaisuudessaan parhaaksi vaihtoehdoksi, hän sanoi.

Lintilä kertoi tiedostavansa, että Uniperin kapasiteetista 30 prosenttia syntyy hiilivoimasta. Hän kuitenkin korosti yhtiön käyttävän myös vesivoimaa – venäläistä maakaasua ministeri ei syystä tai toisesta nostanut esiin – ja perusteli Uniperin hiilenkäytön johtuvan osin Saksan ydinvoimalinjauksista.

– Kun mielletään, mitä päätöksiä Saksa on tehnyt ydinvoimasta, niin on aika luonnollista, että näin merkittävällä energiayhtiöllä on siellä fossiilista energiaa edelleen ja merkittävän paljon, koska se tulee olemaan sitä siirtymäkauden energiamuotoa Saksassa, kun siirrytään ydinvoimasta uusiin energiamuotoihin.

Hassi huomautti, että Uniper on useiden ”vastuullisten” sijoittajien niin sanotulla mustalla listalla juuri kivihiilen ja päästöjen vuoksi. Julkisuudessa onkin pohdittu, joutuuko Fortumkin näille vältettävien yritysten listoille.

”Näiden yhtiöiden osakkeiden arvo tulee romahtamaan”

Hassi vetosi hallitukseen, jotta hiilikuplan riski otettaisiin vakavasti.

– Jos ilmastonmuutosta oikeasti päätetään hillitä, nämä yhtiöt eivät voi jatkaa entiseen malliin ja näiden yhtiöiden osakkeiden arvo tulee romahtamaan, Hassi totesi.

– Aikooko hallitus todella hyväksyä sen, että suomalaisilta sähkönkuluttajilta kerätyt rahat ja pitkälti suomalaisia jakeluverkkoja myymällä hankitut miljardit hukataan kankkulan kaivoon, hän kysyi.

Ministeri Lintilä muistutti, että Fortum tulee Uniperiin osakkaaksi, ”ei osta sitä eikä tapahdu fuusiota”.

– Fortumin strategiassa ei tapahdu muutosta, se perustuu yhä uusiutuvaan energiaan ja tulee olemaan sitä myös jatkossa.

Lintilän mukaan Fortum pystyy osakkeenomistajana jatkossa ”painottamaan myös uudessa yhtiössä niitä vihreitä arvoja, joita Fortum on omassa strategiassaan tuonut esille”. Lintilä myös painotti, että Suomen hallitus pitää kiinni omasta ilmastostrategiastaan.

Paavo Arhinmäki (vas.) sanoi, että Fortumin myytyä sähkönjakelun monopoliverkkoa kansainvälisten sijoittajien omistamalle Carunalle puhuttiin, että rahoille etsitään sijoituskohdetta muun muassa uusiutuvasta energiasta ja kotimaasta. Nyt Uniper-kauppa ja sijoitukset Venäjälle antavat toisenlaista viestiä.

– Miten nämä hyödyttävät suomalaista työllisyyttä ja kansantaloutta, Arhinmäki kysyi.

Lintilä muistutti Fortumin ostaneen myös kotimaisen Ekokemin. Hän myös sanoi, että kauppa vahvistaa Fortumin tilannetta ja on siten veronmaksajan etu.

– Se, miten valtio toimii osakkeenomistajana, sen tulee olla vastuullinen osakkeenomistaja – myös muita osakkeenomistajia kohtaan, hän perusteli kaupan sallimista.

– Tämä tulee vahvistamaan Fortumin kykyä osingonmaksajana, ministeri jatkoi.

Näin ovat arvioineet myös analyytikot.