Nyt tulee ”työmarkkinoiden Tinder”: TE-toimiston uusi palvelu mullistaa työnhaun – kännykkääsi kilahtaa pian viesti

Julkinen työnvälitys ottaa ensimmäisen digiharppauksensa vielä tänä vuonna, kun työmarkkinatorin hakupalvelusta julkaistaan ensimmäinen beta-versio. Tässä yhteydessä esimerkiksi TE-toimistojen työpaikkailmoitukset siirtyvät uudelle Työmarkkinatori-verkkopalvelulle. Työpaikkoja etsitään ja haetaan sinne luotavan osaamisprofiilin avulla.

Käytännössä esimerkiksi LinkedIn-profiilia muistuttavien tietojen avulla palvelu suodattaa ja tarjoaa kullekin sopivia työpaikkoja. Palvelua onkin leikkisästi kutsuttu ”työmarkkinoiden tinderiksi”. Tinder on sosiaalisen median seuranhakupalvelu, joka luo toistensa profiileista tykkäävistä ihmisistä ”matcheja”.

– Ei se ole pelkkä vitsi, vaan ajatus on samantyyppinen. Me kohtautamme osaajia ja osaamiskysyntää, sanoo hankejohtaja Mikko Rantahalme.

–Kun sitä ei liian tiukasti ymmärrä, niin se on ihan hyvä vertaus. Me matchaamme osaajia ja työpaikkoja yhdistäen julkisen ja yksityisen puolen voimat.

Rantahalme toimii ”Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksessa”, eli lyhyemmin KEHA:ssa. Jo laitoksen nimi kuvaa, kuinka julkiselta puolelta on totuttu odottamaan ennemmin paperinmakuista lomakebyrokratiaa kuin käyttäjälähtöisiä matalan kynnyksen palveluita.

Joulukuussa julkaistavassa ensimmäisen vaiheen beta-versiossa Työmarkkinatorilla on Rantahalmeen mukaan mahdollista selata te-palvelut.fi-sivustolle listattuja työpaikkoja ja luoda oma profiili. Tekoäly ehdottaa tietojen pohjalta itselle sopivia avoimia työpaikkoja.

Voisiko siis kännykkään tulla joulukuussa työpäivän aikana ilmoitus, että tarjolla on omaa osaamista vastaava työpaikka paremmalla palkalla?

–Tämä on tavoite. Heti ensimmäisessä versiossa mennään ihan oikeilla tiedoilla, eli siellä on oikeita työpaikkoja ja oikeita osaamisprofiileja. Tällä hetkellä parhaillaan tarkennetaan niitä ominaisuuksia, jotka beta-versioon tulee. Voi olla, että saamme push-viestin mukaan, mutta en pysty sitä sataprosenttisesti lupaamaan, Rantahalme naurahtaa.

Työmarkkinatorin konseptia on Rantahalmeen mukaan kehitetty alusta saakka eri työnvälitysyritysten ja sidosryhmien kanssa. Hankejohtajan mukaan tavoitteena on tuoda palveluun pikaisella aikataululla myös yksityisiä ja markkinaehtoisia työpaikkailmoitussivustoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Oikotie ja Monsteri.

Yhteistyö ei ole sujunut täysin kitkatta ja Uuden Suomen tietojen mukaan Työmarkkinatori on herättänyt yksityisissä toimijoissa myös epäilyjä siitä, että koko hanke olisi verovaroin kustannettu kilpailija kaupallisille toimijoille. Rantahalmeen mukaan tämä on väärinkäsitys, sillä hankkeen synergioita on mallinnettu yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa.

Rantahalmeen mukaan parhaillaan käydään neuvotteluja siitä, millaisella aikataululla uusia ominaisuuksia ja toimintoja palveluun tuodaan.

Matchaus vasta ensimmäinen vaihe

Rantahalme korostaa, että työpaikkailmoitus ja ihmisten ammattiprofiilien mukaan tehtävä matchaus on vasta ensimmäisen vaiheen palvelu. Seuraavissa vaiheissa Työmarkkinatorille halutaan tuoda työllisyyttä tukevia palveluita kuten koulutusta sekä uutisia ja markkinatietoa sekä työnhakua. Tavoite on, että vuonna 2020 palvelu kykenisi tunnistamaan paitsi millaisia itselle sopivia työpaikkoja on tarjolla myös niitä mahdollisuuksia, joita lisäkoulutus tai osaaminen avaisi. Lisäksi palveluun halutaan yhdistää myös uutisia ja työmarkkinatietoa niin, että se voisi ennakoivasti osoittaa, minne vaikkapa laivatilaus on avaamassa uusia työpaikkoja.

Rantahalme kuitenkin painottaa, että ennen kaikkea Työmarkkinatori on alusta, jonka rajapintoja halutaan avata niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin toimijoille täydentämään sen palveluvalikoimaa. Tavoitteena on luoda ”työnvälityksen ja työmarkkinatiedon ekosysteemi”.

– Työmarkkinatoria ei ole kehitetty metriäkään yksin julkisen puolen toimesta. Tämä on yhteinen hanke, jonka julkinen puoli pystyy mahdollistamaan, mutta jossa yksityinen sektori tuottaa suurimman osan palveluista, Rantahalme paukauttaa.

– Kyllä se intressi on viime kädessä julkisellakin toimijalla rakentaa mahdollisimman vähän itse ja mahdollistaa se, että tämä ekosysteemi toimii mahdollisimman hyvin. Silloin markkinat pystyy tarjoamaan hyvinkin paljon palveluita ja kyetään reagoimaan työmarkkinoiden tarpeisiin välittömästi.

– Jos rekrytointipalveluista puhutaan, niin nykyisin on olemassa jo valtiolle.fi-rekrytointipalvelu eri yksityisistä palveluista nyt puhumattakaan. Me tässä mahdollistamme ja luomme tilaa, että tällaiset palvelut ovat asiakkaiden käytössä ja asiakkaat löytävät ne.

Kehitystä tukee Rantahalmen mukaan myös hallituksen ajaman maakuntauudistuksen yhteyteen kaavailtu kasvupalvelu-uudistus.

–Maakunta- ja kasvupalvelu-uudistuksen yhteydessä työnvälityspalveluita tullaan siirtämään yhä enemmän yksityiselle sektorille. Nyt tässä luodaan pohjaa sille, miten se tapahtuu digitaalisella puolella.

Oma data, oma lupa

Rajapintoja on tarkoitus avata myös julkisiin rekistereihin. Rantahalme kertoo, että Työmarkkinatoriin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Näin myös omaan profiiliin voidaan tuoda helposti perustiedot erilaisista julkisista lähteistä. Aivan kaikkien suomalaisten työhistoriaa palvelusta ei kuitenkaan pääse vapaasti selaamaan.

–Omadata on periaatteena hirveän tärkeä, eli asiakkaalla on oltava hallinta ja tietämys siitä, mihin hänen tietojaan käytetään ja kuka niitä käyttää sekä vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen.

Työmarkkinatoria valmistellaan osana samassa hankkeessa, missä yhtenäistetään kaikkien Suomen TE-toimistojen nykyiset asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmät. Koko TE-digihankkeen kokonaisbudjetti on noin 30 miljoonaa euroa, josta valtaosa kuluu Rantahalmeen mukaan asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmien uudistamiseen mutta toki myös työmarkkinatorin toteutukseen.