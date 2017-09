Suomen lain outoon Ahvenanmaa-pykälään halutaan muutos – Palvelus ”luotsi- tai majakkalaitoksessa” ei koskaan toteutunut

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri katsoo, että on aivan oikein, että puolustusministeri haluaa velvoittaa ahvenanmaalaiset osallistumaan siviilipalvelukseen tai vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Asiaa ehdotti puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) Hufvudstadsbladetin haastattelussa torstaina.

Taustalla on vuonna 2013 käynnistynyt Ahvenanmaan itsehallintolain uudistushanke, jota johti presidentti Tarja Halonen. Meri toimi parlamentaarisen komitean perussuomalaisena jäsenenä syksystä 2016 lähtien ja jätti loppuraporttiin oman kannanottonsa koskien muun muassa asevelvollisuutta. Meri katsookin, että Niinistö toistaa nyt perussuomalaisten kantaa.

–Se oli perussuomalaisten kannanotto. Ihan hyvä, jos Jussi Niinistö on puolustusministerinä samaa mieltä kanssani nyt kun hän on sinisissä. Muistaakseni hän tuki sitä myös perussuomalaisissa ollessaan, toteaa Meri Uudelle Suomelle.

Nykyisessä Ahvenanmaan itsehallintolaissa on erikoinen pykälä ahvenanmaalaisten asevelvollisuudesta. Pykälän mukaan ”se, jolla on kotiseutuoikeus, saa asevelvollisuuden suorittamisen sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa”.

Täytäntöön ja käytäntöön pykälä ei kuitenkaan koskaan edennyt. Sen toisessa momentissa lisätään, että palvelusta luotsi- ja majakkalaitoksesta säädetään valtakunnan lailla maakuntapäivien annettua asiasta lausunnon, eikä tällaista lakia ei koskaan annettu. Niinistö myönsikin HBL:lle, että nykyinen laki on ”kuollut kirjain”.

Halosen johtama komitea ehdottaa, että kotiseutuoikeuden omaavat ahvenanmaalaiset olisivat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta mutta pakollisesta osallistumisesta ”maan siviilipuolustukseen liittyvään toimintaan” säädettäisiin erikseen Ahvenanmaan maakuntapäivälailla.

Meri arvioi, ettei uusi ehdotettu pykälä muuttaisi käytännössä mitään. Komitean mietintöön jättämässä kannanotossaan Meri huomauttaa, ettei nykyinen laki tunne määritelmää ”siviilipuolustus” ja että luonnoksen ehdollinen muotoilu jättää sen toteutumisen epävarmaksi. Hän vaatiikin kannanotossaan, että lakiin kirjattaisiin ”korvaava ja mielekäs palvelumuoto” nykyisen luotsi- ja majakkapykälän tilalle.

–Jos sitä ei lailla varmisteta, sinne ei jää mitään velvollisuutta ahvenanmaalaisille, vaan se jää ”toivotaan, toivotaan” -osastolle. Tässä pitää olla suomalaiset yhdenvertaisessa asemassa, sanoo Meri.

Lisäksi kansanedustaja katsoo, ettei Ahvenanmaan itsehallintolain tarkoitus ei ole koskaan ollut asevelvollisuudesta vapauttaminen.

–Me olemme kuitenkin samaa Suomen valtiota ja meillä pitäisi olla yhteinen maanpuolustus ja yhteinen maanpuolustustahto. Ja vaikka Ahvenanmaa on demilitarisoitu alue, niin mehän puolustamme Ahvenanmaata, jos jotakin sattuisi, Meri jatkaa.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoituna aina Oolannin sodan jälkeisestä Pariisin rauhasta lähtien. Pariisin rauha solmittiin vuonna 1856. Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto-oikeus. Halosen Ahvenanmaa-komitea huomauttaa, ettei ahvenanmaalaisten vapauttamista asevelvollisuudesta ole perusteltu demilitarisoinnilla vaan komentokielellä. Suomen ruotsinkielisissä joukko-osastoissa komentokieli on suomi. Ahvenanmaa on ruotsinkielinen ja myös virkakieli on ruotsi. Komitean loppuraportti kuitenkin katsoo, että Ahvenanmaan neutraali asema puoltaa ahvenanmaalaisten asepalveluksen vapaaehtoisuutta.