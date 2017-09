Elina Lepomäki älähtää: Fortum vie Suomen mukaan ”Euroopan edun vastaiseen” kaasuputkeen – Miksi valtio on mukana?

Suomi on valtionyhtiö Fortumin kiistellyn Uniper-kaupan myötä lähdössä mukaan kiistanalaiseen Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen, huomioi kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.).

Hallituspuolue kokoomuksen edustaja kirjoittaa Uniper-kaupan seurauksista Puheenvuoron blogissaan. Fortumin päätös ostaa Uniperia vähintään lähes neljällä miljardilla eurolla on jo itsessään kiistelty liike saksalaisyhtiön fossiilisen energiantuotannon vuoksi, mutta Uniperin kytkös Nord Stream -hankkeeseen tuo kauppaan vielä uuden ongelmakohdan.

Fortum on myöntänyt julkisuudessa, että Uniper on yksi kaasuputkihankkeen rahoittajista ja näin ollen kauppa tekee myös Fortumista välillisesti venäläisen kaasuputkihankkeen suurrahoittajan. Hallituksen omistajaohjausministeri Mika Lintilä (kesk.) vahvisti torstaina, että valtio-omistaja ei ole puuttumassa Uniper-kauppaan.

Lepomäki huomauttaa, että Itämeren alittava ”NS2 ei ole mikä tahansa energiahanke, vaan se on poliittisesti erittäin kiistanalainen Itämeren nykyisin rauhattomassa turvallisuuspoliittisessa ilmastossa”. Muun muassa Baltian ja Itä-Euroopan maat vastustavat kaasuputkea, mutta myös Ruotsi ja Tanska näkevän sen ongelmallisena turvallisuuspoliittisista syistä.

– Ruotsin puolustusvoimien komentaja on ilmaissut huolensa satamien vuokraamisesta NS2-yhtiölle. Tanska on säätämässä lakia, jolla se voisi estää kaasuputken rakentamisen Tanskan vesillä. Euroopan komissio vastustaa rakentamissuunnitelmia, ja Euroopan parlamentti pitää Nord Stream 2 -hanketta EU:n energiaunionin vastaisena, Lepomäki listaa.

Europarlamentin hyväksymän päätöslauselman mukaan hanke on ”Euroopan edun” vastainen, kansanedustaja jatkaa. Sen sijaan Suomen hallitus on ottanut kannan, että NS2 kaksi on vain kaupallinen hanke. Lue lisää: Hallitukselta toivotaan Nord Stream -selvennystä: ”Suomen kanta on selvästi erilainen”

”Hankkeeseen rahoittajaksi lähteminen on selvä kannanotto Suomelta”

– Miten on mahdollista, että kaikki muut paitsi Suomi näkevät hankkeessa turvallisuuspoliittisia ongelmia? Lepomäki ihmettelee.

Lepomäen mukaan hänellä ei ole ongelmia nähdä, että Uniper voi olla Fortumille kelpo kauppa.

– Mutten ymmärrä, miksi Suomen valtio on siinä mukana. Syy ei voi olla se, että “raha poltteli kassassa” – suuromistaja olisi voinut vaatia sen jakamista vaikka ylimääräisenä osinkona tai luopua yhtiön omistuksesta. Varat voisi jakaa ihmisille veroalena tai niillä voisi lyhentää valtion velkaa.

Lepomäki katsoo, että Suomen päättäjät istuvat pian kahdella jakkaralla asian poliittista puolta kommentoidessaan, koska kyseessä on valtion enemmistöomistama yhtiö.

– NS2-hankkeeseen rahoittajaksi lähteminen on toki selvä kannanotto Suomelta. Se on enemmän kuin vain antaa ympäristölupa talousvesille. Jos tällä mennään, niin toivottavasti asiasta edes käydään laaja kansalaiskeskustelu, hän kirjoittaa.

Saksa on ollut muuta pohjoista Eurooppaa myönteisempi NS2-hankkeelle. Lepomäen mukaan Saksankin kanta saattaa kuitenkin liudentua, sillä ”NS2:a ajava SPD on jäämässä pois uudesta muodostettavasta hallituksesta”.

– Saksalla on toki ilman Uniperiakin merkittävä intressi kaasuputkessa, sillä se päättyy Saksaan. Toistaiseksi muu Eurooppa on ollut Saksaa kielteisempi NS2-kysymyksessä.

Hänen mielestään Suomen olisi muodostettava ”selkeä, EU-kumppaniemme kanssa yhdenmukainen ja turvallisuuspoliittisesti johdonmukainen, kanta Nord Stream II –kaasuputkeen”. NS2-yhtiö on jättänyt lupahakemuksen Suomelle viikko sitten, Lepomäki kertoo.

Lue myös: Hallitukselle huutia Fortumin jättikaupasta: ”Ilmastonmuutosta kiihdyttävä roskaosasto”