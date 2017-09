Suomalaiskansanedustaja kuumensi Espanjan suurlähettilään – katalaanit ottavat ilon irti

Aktiivisena tiedottajana ja some-kirjoittajana tunnettu lappilaiskansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) tunnetaan nyt myös Kataloniassa. Espanjan Suomen-suurlähettiläs hermostui Kärnälle, joka julkaisi lähettiläältä saamansa tuikean viestin.

Kärnä on viime päivinä ottanut vahvasti kantaa Katalonian itsenäisyysäänestykseen, jonka Espanjan keskushallinto pyrkii estämään. Kärnä vaatii Espanjaa sallimaan kansanäänestyksen ja saattoi tämän myös Espanjan suurlähettilään tietoon. ”Muuten pidän huolta, että joudutte vastuuseen. Antakaa katalonialaisten äänestää”, Kärnä kirjoitti somessa julkaisemassaan sähköpostiviestissä lähettiläälle.

Hän on julkaissut tulikivenkatkuisen viestin, jonka kertoo saaneensa suurlähettiläältä vastauksena.

– Ok. Mutta jos jonain päivänä Suomella on turvallisuusongelma ja se tarvitsee EU-kumppaniensa solidaarisuutta, voitte pyytää sitä Kataloniasta, Kärnän julkaisemassa viestissä todetaan.

Uusi Suomi ei perjantaina tavoittanut suurlähettiläs Manuel De la Cámara Hermosoa kommentoimaan asiaa, eikä lähetystöstä muutenkaan irronnut kommenttia.

Kärnän julkaisema viesti lähti lentoon katalaanipoliitikkojen ja muiden aktiivien keskuudessa. Sitä on uudelleentwiitattu yli 7000 kertaa. Lisäksi Catalan News -sivusto uutisoi Kärnän ja Madridin kiistelystä ja väittää lähettilään ”uhanneen” suomalaiskansanedustajaa.

Katalonia äänestää itsenäisyydestä sunnuntaina. Kärnä on muuttanut Twitter-profiilinsa katalaanilipun väriseksi ja esittäytyy arvonimellä ”Defender of Lapland and Catalonia”, Lapin ja Katalonian puolustaja.

Kärnän twiittiä jakoivat niin suomalaiset poliitikot kuin katalonialaisväki. Lappilaiskansanedustaja saa katalaaneilta aitoa kiitosta tuestaan, mutta espanjalaisilta myös arvostelua puuttumisestaan kysymykseen. Alla muutamia esimerkkejä.

This is spanish diplomacy? Thank you for your reply mr. Ambassador! Let catalans vote for #CatalonianReferendum! pic.twitter.com/VbmVSS8TQb — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) 29. syyskuuta 2017

Spanish Ambassador threatens Finland because an MP (@KarnaMikko) supports the Catalan referendum and doesn't want to meet. Crazy. pic.twitter.com/iN8ByoXJfg — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 29. syyskuuta 2017

A Member of Parliament is always sovereign. I must say I am baffled by the Spanish ambassadors response to colleague @KarnaMikko #Catalonia https://t.co/MT7PUKPrjQ — Mats Lofstrom (@matslofstrom) 29. syyskuuta 2017

Spanish ambassador threatens Finnish MP @KarnaMikko over security issues for his support to Catalonia ➡️https://t.co/WnIMLlCkYz. — Catalan News (@catalannews) 29. syyskuuta 2017

Now you can imagine what catalan gov has had to go through all these years trying to negotiate with Spain. Dialogue, they call it!!! — Sergi Casas (@SergiCasas68) 29. syyskuuta 2017