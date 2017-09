HS: Vain 6,5 % perussuomalaisista on loikannut – sinisten mukaan yksi syy on pelko

Perussuomalaisia kunnanvaltuutettuja on siirtynyt sinisiin vain 40–50, kertoo Helsingin Sanomat. Perussuomalaisilla on yhä noin 700 kunnanvaltuutettua. Lehti laskee, että noin 6,5 prosenttia on siis loikannut.

Loikanneiden määrää lehdelle arvioi sinisten piirijärjestöjä pystyttävä lappilainen kansanedustaja Matti Torvinen. Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo pitää arviota liioiteltuna. Halla-aholaisella Hommaforumilla pidetään keskusteluketjussa kirjaa julkisesti siirtymisestään ilmoittaneista ja tämän mukaan loikanneita olisi 40.

Helsingin Sanomien soitto- ja sähköpostikierroksella käy ilmi, että suuressa osassa piireistä enimmillään muutama on loikannut.

Sinisillä puuttuu 5000 kannattajakortista vielä vajaat 400 kappaletta, arvioi sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo lehdelle. Hänen mukaansa nämä saadaan luultavasti kasaan lokakuussa, minkä jälkeen puolue merkitään puoluerekisteriin. Alkujaan siniset uskoi keräävänsä kortit nopeammin, mutta syyttää hitaasta etenemisestä muun muassa kesälomakautta.

Torvinen sekä sinisten kansanedustaja ja Tampereen kaupunginvaltuutettu Tiina Elovaara sanoo lehdelle, että halua liittyä sinisiin on vähentänyt pelko perussuomalaisia kohtaan.

–Saan kentältä viestejä, joissa moni sanoo, ettei uskalla yksin siirtyä sinisiin. He pelkäävät, että heitä vastaan hyökätään, Elovaara sanoo Helsingin Sanomille.

–Perussuomalaisissa kaikki eivät ole ihan leppoista porukkaa.

Torvinen syyttää perussuomalaisia myös häirinnästä ja systemaattisista lokakampanjoista. Slunga-Poutsalo naurahtaa syytöksille ja epäilee, että omaa epäonnistumista sysätään näin muiden syyksi.

– Emme voi vastata siitä, mitä meidän kannattajamme tekevät, mutta ei meillä puolueena ole mitään intressiä puuttua sinisten toimintaan puoleen eikä toiseen, Slunga-Poutsalo sanoo lehdelle.

