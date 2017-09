Kohulinjaus tulossa Yleenkin – uusi päätoimittaja tv:ssä: ”Kehotin miettimään ihan uuden tittelin”

Ylen uudeksi päätoimittajaksi valittu Jouko Jokinen kehottaa Yleä muuttamaan uuden yleisöasiamiehen titteliä. Jokinen kohautti vastikään linjauksella, jonka mukaan Aamulehti ottaa käyttöön suupuolineutraalit tehtävänimikkeet.

Aamulehdestä Yleen siirtyvä Jokinen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Ylessäkin pohditaan nimikkeiden muuttamista. Aamulehden linjaus julkistettiin juuri ennen Jokisen uutta nimitystä. Linjaus nosti kohun ja julkisuudessa on puitu etenkin eduskunnan puhemies-tittelin vaihtamista puheenjohtajaan.

Myös Uusi Suomi pohti omia linjauksiaan Jokisen ajatusten innoittamana. Lue tarkemmin: Näkökulma: Aamulehden kielihaaste – Uudelta Suomelta oma linjaus

Aamulehden vastaavana päätoimittajana lopettavasta Jokisesta tulee Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaava päätoimittaja marraskuussa. Jokiselta kysyttiin Ykkösaamussa, aikooko hän linjata vastaavasti Ylessä. Jokinen vastasi, että vt. päätoimittaja Marit af Björkesten on jo ottanut asian esiin talossa.

–Varmaan täällä mietitään, missä on järkevä muuttaa nimikkeitä, Jokinen sanoi.

Jokisen mukaan asia on tärkeä ja parantaa tasa-arvoa Suomessa.

– Päämäärä on tässä tärkeä. Ihan sama, vaikka eduskunnan puhemiestä kutsuttaisiin suurvisiiriksi. Ei sillä ole mitään merkitystä, kunhan tavoite on selkeä. Menemme tasa-arvoiseen kielenkäyttöön. Se parantaa tasa-arvoa tässä maassa ja se on äärettömän tärkeä asia.

Yle perusti viime viikolla uuden tehtävän, yleisöasiamiehen, jonka tehtävä on vahvistaa Ylen suhdetta yleisöön ja muun muassa avata Ylen journalististen ratkaisujen ja päätösten taustoja. Jokinen pitää uutta tehtävää erittäin tarpeellisena, mutta tittelinimikettä epäonnistuneena.

– Kehotin, että miettikää ihan joku uusi titteli, joka on ihan jotain muuta. Tämähän kuulostaa tavattoman viralliselta viranomaistehtävältä. Jotain vähän räväkämpää siinä saisi olla, Jokinen sanoi Ykkösaamussa.

Yleisöasiamieheksi valittu Sami Koivisto aloittaa uudessa tehtävässä marraskuussa.