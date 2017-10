Vapaavuoren kapina etenee – keskusta tyrmää vaatimuksen: ”Juna meni jo – maakuntauudistus tulee”

Keskustasta tyrmätään Helsingin ja Tampereen pormestareiden yhteinen linjaus siitä, että maakuntauudistusta ei tarvita. Jan Vapaavuori (kok.) ja Lauri Lyly (sd.) kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla lauantaina, että hallituksen tulisi toteuttaa sote-uudistus ilman maakuntauudistusta, josta pitäisi luopua.

Keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni torppasi ajatuksen siitä, ettei maakuntauudistusta tarvita.

–Kyllä tarvitaan. Maakuntauudistus on toinen osa ratkaisusta, jolla turvataan tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille koko maassa tulevaisuudessa. Se myös osaltaan mahdollistaa nykyistä tasapainoisemman aluekehityksen, Kulmuni sanoi tiedotteessa.

–Sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistusten myötä suomalainen hallinto yksinkertaistuu ja byrokratia vähenee. Tämä säästää veronmaksajien rahaa.

Kulmunin mukaan maakuntauudistus etenee pullikoinnista huolimatta. Hänen mukaansa ”tulevaisuuden Suomeen mahtuvat sekä vahvat kaupungit että vahvat maakunnat”.

–Myös maakuntauudistus toteutetaan. Siitä ei ole pienintäkään epäselvyyttä. Kysymys Vapaavuorelle ja Lylylle – Helsingille ja Tampereelle - kuuluu, ovatko he mukana työssä vai jäävätkö he yksin odottamaan junaa, joka on mennyt jo. Toivon mukaan yhteistyön linja voittaisi, Kulmuni sanoo.

Maakuntauudistusta vetävä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) puolestaan arvostelee Vapaavuorta ja Lylyä Helsingin Sanomille.

–Minun mielestäni heidän perustelunsa eivät ole kestävät. Kaupungistuminen ja maakuntauudistus eivät ole toistensa vastakohtia. Jos katsotaan maakuntia, monet niille tulevista tehtävistä soten lisäksi ovat valtion aluehallinnon eli ely-keskusten tehtäviä, Vehviläinen sanoo Helsingin Sanomille.

Vehviläisen mielestä kaksikko ei esitä mitään vaihtoehtoa maakuntauudistukselle. Kaksikko kuitenkin kirjoittaa, että esimerkiksi valtion elinkeino- ja työllisyyspoliittisten tehtävien osittainen siirtäminen alemmalle tasolle voitaisiin toteuttaa myös kuntavetoisesti, eikä siihen tarvita maakuntauudistusta.

Etenkin keskustan voimakkaasti ajama maakuntauudistus on jakanut mielipiteitä jo aiemmin. Kuuden suurimman kaupungin johtajat vaativat kesällä hallitukselta harkintaa. Lyly sanoi aiemmin Uudelle Suomelle, ettei uudistus huomioi suurten kaupunkien asemaa kasvun keskuksina eikä kaupungistumisen globaalia megatrendiä.

Vapaavuori on kutsunut asian tiimoilta ensi viikoksi koolle Suomen 21 suurinta kaupunkia. Mukana ovat yli 50 000 asukkaan kaupungit. Asialista ei ole aivan selvä, mutta Kuntalehti tavoitti tällä viikolla valtaosan kutsuttujen kaupunkien kaupunginjohtajista. Vain yksi tavoitetuista kertoi jäävänsä tapaamisesta pois päällekkäisen seminaarin takia.

Kuntalehden mukaan kaupunginjohtajien näkemys oli, ettei kaupunkeja ole otettu uudistuksen valmistelussa tarpeeksi huomioon. Lehden mukaan kaupungit haluavat lisää valtaa ja vastuuta.

Myös Vehviläinen sanoi Helsingin Sanomille odottavansa C21-tapaamista mielenkiinnolla ja odottavansa ryhmältä rakentavia ehdotuksia.

Kansanedustaja ja entinen ministeri Sirpa Paatero (sd.) puolestaan totesi Twitterissä, että demarit tukevat Vapaavuorta ja Lylyä.