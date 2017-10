Poliisi tutkii järjettömän väkivaltaista nuorten joukkotappelua – erikoisia välineitä ja piirteitä

Sisä-Suomen poliisi tutkii Tampereella erikoista ja väkivaltaista joukkotappelua, joka on tapahtunut viime keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Joukko nuoria miehiä ja naisia otti yhteen ennalta sovitusti päättömäksi äityneessä kahakoinnissa.

Poliisin mukaan kaksi toisilleen tuttua joukkiota kohtasi ennalta sovitun mukaisesti Särkänniemen pysäköintialueella ja kävi toistensa kimppuun.

–Väkivaltaa harjoitettiin järjettömästi ja sekopäisinä niin, että nyt poliisin tutkittavana on kaksi tapon yritystä, törkeä pahoinpitely, ryöstö, pahoinpitelyitä sekä oheisrikoksina huumausainerikoksia, rattijuopumus ja vielä vangin karkaaminenkin, poliisi toteaa tiedotteessaan.

Suurin osa osallistujista on poliisin mukaan 1998–2000 luvulla syntyneitä nuoria miehiä ja naisia. Yksi puukotuksen uhreista on Pirkanmaalainen vuonna 1978 syntynyt mies, joka sai osuman yläselkäänsä.

–Toinen puukotuksen uhri on myös paikallisia ja hän on syntynyt vuonna 2000. Hän sai useita vammoja eri puolille kehoa, yksi niistä oli erityisen hengenvaarallinen. Puukkoa käytellyt nuori mies on vielä alaikäinen. Hän on syntynyt vuonna 2000.

Yhteenotto kesti noin puolituntia ja poliisin mukaan paikkaa vaihdeltiin välillä. Tapahtumiin liittyen otettiin kiinni seitsemän henkilöä, kolme naista ja neljä miestä. He olivat kaikki hetken myös pidätettyinä poliisin luonnehtiman ilmeisen vaikeuttamisvaaran vuoksi.

–Muita tekovälineitä olivat kaasut, sähkölamauttimet, teleskooppipatukat perinteisten nyrkkien ja jalkojen lisäksi. Myös ns. jeesusteippi näytteli osaansa riehumisessa. Todellista motiivia ei poliisille ole kerrottu ja muutenkin vaiteliaisuus oli aluksi varsin yhtenäistä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on perjantaina määrännyt vuonna 2000 syntyneen epäillyn vangittavaksi epäiltynä kahdesta tapon yrityksestä ja ryöstöstä.

–Asiasta ei ole voitu aiemmin tiedottaa, koska tapahtumien kulun selvittely venyi mm. kuultavien sekavuudesta ja asenteesta johtuen. Asennetta kuvannee hyvin se, että tapahtumia tutkivia poliiseja on useaan otteeseen uhkailtu väkivallalla. Se ei enää kuulustelu- ja asioiden selvittelyvaiheessa ole kovin tavallista.