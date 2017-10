Yle: ”Arvaamatonta väkivaltaa” yhä useammin Suomessakin – pelastustoimi varustetaan luodinkestävillä liiveillä ja kypärillä

Terrorismi sekä viranomaisiin kohdistuva väkivalta Euroopassa ja myös kotimaassa muuttavat pelastustoimen varustautumista, Yle kertoo.

Ensihoitajat ja palomiehet varustetaan viimeistään ensi vuonna luodinkestävillä kypärillä ja suojaliiveillä.

– Pelastuslaitos joutuu yhä useammin ensihoitotehtävissä tilanteisiin, joissa sen ensihoidon lisäksi saattaa olla arvaamatontakin väkivaltaa taustalla, toteaa pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäministeriöstä.

– Turun tapahtuma on osa eurooppalaista todellisuutta. Kun tällainen on Suomeenkin rantautunut, johtopäätös on se, että olemme ajoissa liikkeellä, Koskinen lisää.

Esimerkiksi Helsingissä pelastustyöntekijät kohtaavat väkivaltaisia tilanteita noin kerran viikossa. Kallion pääpelastusasemalla ensihoidon henkilökunnalla on käytössä viiltosuojaliivit.

– Äskettäin ensihoitajat menivät potilaan luokse ja heitä lähestyttiin veitsen kanssa. Ensihoitajat joutuivat pakenemaan ambulanssiin ja sulkemaan ovet, mutta lopulta tilanne päättyi ihan hyvin, kertoo ensihoitomestari Jorma Riihelä Helsingin kaupungilta.

Sisäministeriö on ohjeistanut pelastuslaitosten henkilökuntaa myös virkapuvun käytössä: henkilökuntaa kehotetaan välttämään vapaa-aikana virkapuvussa liikkumista.

– Euroopassa on sattunut useita tilanteita, joissa virkapukuista henkilökuntaa vastaan on hyökätty, Koskinen kertoo.