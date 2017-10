Entä jos Ahvenanmaa haluaisi itsenäistyä? – Näin Suomi on takavuosina vastannut

Espanjan vastentahtoisuus antaa katalaanien äänestää itsenäisyydestään on herättänyt hämmennystä, mutta ei suomalainen itsehallintoalue Ahvenanmaakaan helpolla pääsisi irti Suomesta.

Ahvenanmaan itsenäistymisen mahdollisuus on noussut keskusteluun aika ajoin. Näkyvästi se oli esillä vuonna 2009, jolloin Rkp:n silloisen kansanedustajan ja nykyisen puolueen puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin tulkittiin esittäneen Ahvenanmaan irtautumista, mikäli ruotsin kielen asema Suomessa ei parannu.

Uusi Suomi selvitti tuolloin eduskuntaryhmien suhtautumista Ahvenanmaan itsenäistymiseen. Haastatelluista ryhmäpuheenjohtajista useimmat ilmoittivat, että he pitäisivät Ahvenanmaan Suomen maakuntana vaikka väkisin.

– Kysymys ei ole eikä tule olemaan ajankohtainen. Pieni ryhmä välillä väläyttää tätä ajatusta, mutta heillä ei ole suurta tukea Ahvenanmaalla, Rkp:n ryhmäpuheenjohtaja Ulla-Maj Wideroos sanoi tuolloin.

Hän ilmoitti, että Ahvenanmaa pitää säilyttää osana Suomea. Samoin katsoivat kristillisdemokraattien, keskustan ja vasemmistoliiton ryhmyrit, joista keskusta ja vasemmistoliitto eivät halunneet edes spekuloida asialla.

– Ahvenanmaa kuuluu Suomeen ja sen tulee kuulua Suomeen. Lupaa ei varmasti annettaisi, vaikka Ahvenanmaa jostain syystä haluaisi itsenäistyä, mihin en missään nimessä usko, sanoi KD:n Bjarne Kallis.

Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen toivotti tuolloin Ahvenanmaalle ”Hej på dej!”, mutta ajatus ei saanut tukea muulta eduskuntaryhmältä. Suurista puolueista Sdp:n edustajaa ei tuolloin tavoitettu kommentoimaan asiaa, mutta kokoomusedustaja Kimmo Sasi ilmoitti, että ”Kansainliitto on aikanaan vahvistanut päätöksellään, että Ahvenanmaa on osa Suomea, eikä Suomella ole mitään tarvetta alueluovutuksiin”.

Rkp:n Henriksson oikoi vuonna 2009 kohulausuntoaan ilmoittamalla, että hän halusi vain nostaa esiin huolta ongelmista, joita syntyy ”jos maan hallinto ei jonain päivänä enää onnistu kommunikoimaan Ahvenanmaan kanssa ruotsiksi”.

Samankaltaista perustelua on käyttänyt myöhemmin nuori ahvenanmaalaispoliitikko Axel Jonsson, joka on itsenäistä Ahvenanmaata ajavan Ålands Framtid -pienpuolueen puheenjohtaja. Separatistiliike ei ole aivan mitätön, sillä puolueella on Jonssonin lisäksi kaksi muuta edustajaa Ahvenanmaan maakuntapäivillä – siis kymmenen prosentin kannatus 30-päisessä alueparlamentissa.

Jonsson ilmoitti vuonna 2014 Skotlannin itsenäistymisäänestyksen yhteydessä, että ”Ahvenanmaa tulee itsenäisen Skotlannin perässä”. Tosin skotlantilaiset äänestivät itsenäistymistä vastaan.

– Ei minulla varsinaisesti mitään Suomea vastaan ole, mutta Suomi on pettänyt vuonna 1921 meille antamansa kielilupauksen, että saamme puhua vain ruotsia, Jonsson sanoi tuolloin Iltalehdelle.

Hänen mukaansa Ahvenanmaalla ei enää pärjää pelkällä ruotsilla, sillä kaikki suomalaiset viranomaiset eivät enää osaa ruotsia.

– Jos sinulla on esimerkiksi firma, ja pitäisi asioida verottajan tai muiden viranomaisten kanssa, on se nykyisin täysin mahdotonta pelkällä ruotsin kielellä, Jonsson sanoi.

Enemmistö ahvenanmaalaista ei ainakaan toistaiseksi ole haikaillut itsenäisyyden perään. Mikäli itsehallintoalue jonain päivänä haluaisi eroon Suomesta, se vaatisi muun muassa Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista. Lakia voidaan muuttaa tai se voidaan kumota vain eduskunnan ja Ahvenanmaan maakuntapäivien yhtäpitävällä päätöksellä, jonka eduskunta on hyväksynyt perustuslain säätämisjärjestyksessä.

Vasemmiston Annika Lapintie kommentoi irtautumisen käytännön puolta vuonna 2009.

– Jos tällaista todella lähdettäisiin viemään eteenpäin, olisi harkittavana kaikenlaisia kansainvälisiä sopimuksia, kansanäänestys sekä Ahvenanmaalla että Manner-Suomessa, hän listasi.

Vuonna 1998 Ahvenanmaan itsenäistymiskysymystä kommentoi myös presidentti Martti Ahtisaari. Hän totesi Ylen mukaan, että Ahvenanmaan itsenäistyminen ei ole realistinen vaihtoehto, sillä se loisi alueelle uusia epävarmuustekijöitä ja heikentäisi Ahvenanmaan turvallisuutta. Hän muistutti, että Ahvenanmaa muun muassa menettäisi Suomen tuoman taloudellisen turvan ja itsehallintoaseman tuomat erioikeudet.

