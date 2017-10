Soini kauhistui Las Vegasin massamurhasta – UM: Uhrien joukossa ei suomalaisia

Las Vegasin massamurhan uhrien joukosta ei ole löydetty suomalaisia, ulkoministeriöstä kerrotaan Uudelle Suomelle. Tiedolle ei kuitenkaan voida antaa lopullista vahvistusta. Suomen lähetystö kuitenkin seuraa ministeriön mukaan tuoreinta viranomaistietoa.

Yli 50 ihmisen kerrotaan saaneen surmansa Yhdysvalloissa, kun 64-vuotias mies avasi tulen hotellihuoneensa ikkunasta kohti ulkoilmakonsertin yleisöä. Yli 400 ihmistä on viety sairaalaan.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on välittänyt suruvalittelunsa uhrien omaisille. Hän sanoo olevansa tapahtuneensa kauhuissaan.

Foreign Minister #Soini: Horrified by the shooting in #LasVegas. Warmest condolences to families of the victims and all those affected.

— Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) October 2, 2017