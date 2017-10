Porissa tuberkuloosiin kuollut hyppäsi lääkärissä jo keväällä – kurkkukivun syy tajuttiin liian myöhään

Satakunnan keskussairaalassa Porissa on kuollut potilas tuberkuloosiin. Ulkomaalaistaustaisen miehen keuhkot kuvattiin liian myöhään, eikä häntä voitu enää auttaa. Mies oli hakenut kurkkukipuunsa apua jo keväällä.

Infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo, että tuberkuloosia ei osattu epäillä kuin vasta toissa viikolla. Hän ei kerro miehen tarkempaa lähtömaata.

–Vaimo kertoi, että hänellä oli jonkinlaisia oireita ollut jo helmikuusta lähtien, mutta myöhemmin keväällä hän on hakeutunut muutamia kertoja yksityislääkärille ja terveyskeskukseen, mutta tilannetta on pidetty tavanomaisena kurkkukipuna niin kuin on tietysti ihan luonnollistakin, hän sanoo Uudelle Suomelle.

–Kaiken kaikkiaan hänen hoitoon hakeutumisensa viive on pitkä. Siinä oli varmasti myös kielivaikeutta. Hän ei ole suomenkielentaitoinen.

Uusitalo-Seppälän mukaan mies oli kotoisin suuren tuberkuloosiesiintyvyyden maasta, joten ohjeiden mukaan tällaisilta potilailta on syytä ottaa keuhkokuva herkästi.

–Se tässä ei ole toteutunut. Se on tosiasia.

Näin pitäisi toimia siitä huolimatta, että mies oli ehtinyt asua ja työskennellä Suomessa jo useita vuosia. Uusitalo-Seppälä huomauttaa, että tuberkuloosi saadaan usein jo lapsuudessa, minkä jälkeen se ikään kuin menee piiloon ihmisen immuniteetin taakse. Todennäköisesti kyseisen miehen tartunta siis on peräisin vuosien takaa, vaikka tartunnan jäljitys onkin vielä kesken.

–Tuberkuloosi on oireettomana ikään kuin kantajuutena ihmisellä usein hyvin pitkiä aikoja.

–Tämä on juuri se asia, mikä saattaa unohtua, koska tuberkuloosin taudin kulku on niin poikkeuksellinen.

Kun miehelle tuli nielemisvaikeuksia, hänet lähetettiin korvalääkärin tutkittavaksi, mutta tuberkuloosia ei osattu tässäkään vaiheessa vielä epäillä. Keuhkokuva otettiin vasta 21. syyskuuta, jolloin nähtiin hyvin pahat muutokset, eikä mitään enää ollut tehtävissä, vaikka tässä vaiheessa tilanne tajuttiin nopeasti ja asiassa toimittiin ripeästi.

Mies menehtyi jo seuraavana maanantaina keuhkojen ja kurkunpään tuberkuloosiin.

–Pitää muistaa, että tavalliset asiat ovat tavallisia ja harvinaiset asiat ovat harvinaisia, Uusitalo-Seppälä huomauttaa viitaten kurkkukivun yleisyyteen ja tuberkuloosin harvinaisuuteen.

Yhteensä 60 ehti altistua

Uusitalo-Seppälä painottaa, että tilanne on hallinnassa ja kartoitus jo pitkällä. Kaikkiaan altistuneita on arviolta noin 60 henkilöä. Työtovereille on järjestetty tänään kello 7 tiedotustilaisuus ja potilaan lähikontaktit on jo ohjattu tutkimuksiin.

Sairaanhoitopiiri ja Porin kaupunki ovat määritelleet yhteistyössä THL:n kanssa henkilöt, jotka kutsutaan tutkimuksiin. Kaikille altistuneille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. THL hoitaa kansainväliset kontaktit.

Sairaalassa altistuneet 5 potilasta kutsutaan infektiopoliklinikan arvioon kuluvan viikon aikana. Henkilökunnasta on altistunut noin 15 henkilöä. Heidät hoitaa työterveyshuolto.

Tutkimukset ovat tartuntatautilain mukaan tutkittavalle ilmaiset. Tavoitteena on katkaista tartunnan leviäminen ja tunnistaa nopeasti mahdolliset tapaukset.

Suomessa todettiin viime vuonna 236 tuberkuloositapausta. Satakunnassa tapauksia oli viime vuonna 10, joista 6 sairasti keuhkotuberkuloosia. Tänä vuonna Satakunnassa on aiemmin todettu vain yksi tuberkuloositapaus, eikä viime vuosina tartunnan jäljityksissä ole Satakunnassa todettu uusia tapauksia.

–Sikäli se on hyvin ymmärrettävissä, että tämä asia ei nyt ihan ensimmäiseksi tule esimerkiksi terveyskeskuslääkärille mieleen, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Vain noin kolmasosa tuberkuloosille altistuneista terveistä aikuisista saa tuberkuloositartunnan ja heistä vain yksi kymmenestä lopulta sairastuu tuberkuloosiin. Suurimmalla osalla tartunnan saaneista tuberkuloosi jää elimistöön lepotilaan. Oireeton tuberkuloositartunnan saanut henkilö ei tartuta tuberkuloosia.

Paranee hyvin, jos todetaan ajoissa

Tuberkuloosi on Mycobacterium tuberculosis -bakteerin aiheuttama infektio, joka voi aiheuttaa tulehduksen missä tahansa elimessä. Tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, johon lukeutuu 2/3 tapauksista. Tavallisin keuhkojen ulkopuoleinen tuberkuloosimuoto on imusolmuketuberkuloosi. Kurkunpään tuberkuloosi on melko harvinainen.

Paikallisoireita ovat pitkittynyt, yli 3 viikkoa kestänyt yskä, johon liittyvät limaiset, joskus veriset yskökset. Yleisoireita ovat ruokahaluttomuus, laihtuminen, väsymys, yöhikoilu ja/tai kuumeilu.

Ajoissa todettu tuberkuloosi paranee hoidolla hyvin. Tuberkuloosi hoidetaan pitkäkestoisella yhdistelmälääkehoidolla tavallisesti noin puolen vuoden ajan. Tartuttavaa tuberkuloosia sairastava potilas hoidetaan ilmaeristyksessä sairaalassa tavallisesti noin kahden viikon ajan ja sen jälkeen valvotusti kotikunnassa. Potilaalle maksuttomasta hoidosta vastaa keuhkolääkäri yhteistyössä infektiolääkärin kanssa.

Tuberkuloosi ei tartu herkästi. Tartunta saadaan ilman välityksellä. Suurin riski saada tartunta on yhdessä asuvilla perheenjäsenillä. Epidemiaselvityksen rajana pidetään yhteensä kahdeksan tunnin altistumista samoissa luokkahuonetta pienemmissä sisätiloissa.