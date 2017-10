Viro nosti olutveroa 70% – Suomalaiset hakevat joka kolmannen tölkin nyt Latviasta tai kauempaa

Viron alkoholiveron korotukset siirtävät ostoja Latviaan. Etenkin suurten erien tuojat hakeutuvat kauemmas Baltiaan. Samalla väkevien tuonti Virosta korostuu, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n toteuttamassa haastattelututkimuksessa haastateltiin Viron ja Suomen välisillä laivoilla syyskuun 2016 ja elokuun 2017 välisenä aikana yhteensä 2872 suomalaista matkustajaa.

Tutkimuksen tilasivat etujärjestöt, jotka väljästi tulkittuna hyötyvät siitä, että alkoholiostot keskittyvät Suomeen.

Viro nosti heinäkuun alusta oluen valmisteverotusta lähes 70 prosenttia, mikä suoraan hintoihin siirrettynä olisi nostanut olutlaatikon hintaa noin neljänneksen. Veronkorotus ei siirtynyt täysimääräisesti hintoihin vielä heinä-elokuussa, sillä alkoholimyymälöiden kerrottiin täyttäneen varastonsa etukäteen. Väkevien alkoholijuomien ja viinien verotusta ei tässä yhteydessä nostettu lainkaan.

Merta edemmäs kalaan

Veronkorotus näyttää johtaneen siihen, että alkoholiostoksille mennään aiempaa edemmäs. Kun kesäkuussa Viron laivoilla matkustaneista suomalaisista alle 4 prosenttia oli ostanut alkoholijuomia muualta kuin laivalta tai Virosta, nousi heinä-elokuussa näiden kauempaa alkoholijuomia hakeneiden osuus yli 9 prosenttiin. Yli 100 litran alkoholijuomaeriä tuoneista matkustajista lähes puolet kävi alkoholiostoksilla Latviassa tai kauempana.

Kesä-heinäkuussa Viron-matkalta tuoduista oluista 37 prosenttia oli ostettu Latviasta tai jostain muusta maasta. Siidereistä vastaava osuus oli 38 prosenttia ja Long drink -juomista 39 prosenttia.

Sen sijaan viineistä yli 90 prosenttia ja väkevistä alkoholijuomistakin lähes 90 prosenttia hankittiin edelleen Virosta tai laivoilta. Myös niiden kokonaistuonti kasvoi verrattuna edelliseen 12 kuukauden seurantajaksoon.

Alkoholi on Viron veromuutoksesta huolimatta edelleen merkittävästi kalliimpaa Suomessa. 24 tölkin pakkaus vahvaa olutta maksaa meillä 2,5 kertaa niin paljon kuin Virossa. Kolmen litran hanapakkaus suosittua valkoviiniä on Suomessa 75 prosenttia kalliimpi. Väkevien alkoholijuomien hintataso on Suomessa keskimäärin 50 prosenttia korkeampi kuin Virossa.

TAK:n tutkimuksen tilasivat Palvelualojen ammattiliitto PAM, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK.

Tämän tutkimuksen mukaan alkoholin matkustajatuonti Suomeen ei ole kokonaisuudessaan juuri vähentynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syyskuussa julkistaminen tietojen mukaan tuonti on kääntynyt laskuun.

THL:n mukaan suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 73,7 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2016 ja elokuun 2017 välillä. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna alkoholin matkustajatuonti väheni 13,8 prosenttia 7,5 miljoonaan litraan.

